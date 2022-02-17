Türkiye Gazetesi

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, alt markası Redmi ve Poco ile akıllı telefon piyasasını kasıp kavuruyor. Xiaomi, Türkiye’de üretilen Redmi 10 modelini sonunda ülkemizde piyasaya sürdü.

Geçtiğimiz yıl Xiaomi, Türkiye’de fabrikasının açılışını yaparak istihdama büyük katkı sağlamıştı. Akıllı telefon pazarının ilk 3 isminden biri olan şirket, 2021’de Redmi Note 10 2022 modelini satışa çıkardı. Kısa süre önce ise aynı cihazın 2022 modelini tanıttı.

REDMI NOTE 10 FİYATI 4 BİN 500 TL

Alt - orta segment olarak sınıflandırılan uygun fiyatlı yerli üretim Redmi 10 (2022), 4 bin 499 TL karşılığında artık ülkemizde satılıyor. Şu anda 4GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip versiyonu satışta ancak 64 GB depolama sunan versiyonu da yakında raflardaki yerini alacak.

Redmi Note 10 (2022) özellikleri:

- Ekran: 6.5 inç FHD+, 90 Hz tazeleme, IPS LCD panel

- İşlemci: MediaTek Helio G88

- RAM: 4 GB

- Depolama: 64 GB / 128 GB

- Arka Kamera: 50 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

- Ön Kamera: 8 MP

- Batarya: 5.000 mAh (18 watt)

- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı MIUI 12.5

- Ağırlık: 181 gram

- Boyut: 161,95 x 75,53 x 8,92 mm

Redmi Note 10 ayrıca 4G Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 USB-C bağlantı noktalarına sahip. Cihaz gri, deniz mavisi ve beyaz renk seçenekleriyle satışa çıkıyor.

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