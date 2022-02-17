Türkiye Gazetesi

ABD’deki araştırma enstitüsü JILA, önemli bir çalışmaya imza attı. Nature dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, ‘zaman genişlemesi’ olarak adlandırılan durumu şimdiye kadarki en küçük ölçekte gözlemledi.

JILA araştırmacıları, bir milimetrelik (keskin bir kalem ucunun genişliği ile ayrılan) çok küçük mesafe aralığında çalışan iki atomik saatin farklı zamanları gösterdiğini buldu. Aradaki bu fark, insanların kavrayamayacağı bir seviyede olarak ifade edildi. Bunun yanı sıra araştırma ekibi, iki atomik saatin çalışma hızının da küçük bir mesafe olmasına karşın farklı olduğunu söyledi.

GENEL GÖRELİLİK TEORİSİ NE DİYOR?

Science Daily’nin haberine göre, genel görelilik teorisinde bir yerçekimi alanındaki farklı yüksekliklerdeki atomik saatler farklı hızlarda çalışır. Dünya’ya daha yakın olan daha güçlü yerçekiminde atomların radyasyonunun frekansı azalır. Yani, bir saat daha alçak irtifalarda daha yavaş çalışır.

Bununla birlikte, bu etkiyi bilim insanları daha önce defalarca kez gösterdi. Örneğin, NIST fizikçileri 2010 yılında yaptıkları bir deneyde, biri diğerinin 33 santimetre üzerinde konumlanmış iki bağımsız atomik saati karşılaştırarak ölçtüler.

Bu bulgular, "genel görelilik ve kuantum mekaniğinin birliği" de dahil olmak üzere evrenin çeşitli fiziksel gizemlerinin kilidini açmaya yardımcı olabilir. Ekibin amacı, ikisinin birbiriyle iç içe olduğunu ve birbirlerinin etkilerine göreli olduğunu ima ederek, zamanı mekanla kavramsal olarak birleştirmek.

Son yıllarda JILA bilim insanları, 15 milyar yılda yalnızca bir saniye kaybetme yeteneğiyle, zamanı ölçmenin en doğru yolları olarak kabul edilen atom saatleri ile zaman doğruluğuna öncülük etmeye çalışıyor.

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