Türkiye Gazetesi

AA’da yer alan bir habere göre, dünyanın en büyük uzay topluluğu Uluslararası Uzay Federasyonunun (IAF) her yıl farklı bir ülkede düzenlediği Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) için aday ülkelerden biri de Türkiye oldu. Adaylık başvurusunu Türkiye Uzay Ajansı (TUA) gerçekleştirdi. Yani 72 ülkeden 433 üyeye sahip dünyanın en geniş katılımlı uzay kongresi 2025 yılında İstanbul'da düzenlenebilir.

Bununla birlikte, Uluslararası Uzay Federasyonu, 2021 yılının ekim ayında TUA’nın üyeliğini tescil etmişti.

TÜRKİYE UZAY AJANSI İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Kongre, en son Dubai’de gerçekleşti ve TUA'nın açtığı pavilyon büyük ilgi görmüştü. Fuarda TUA, 30'dan fazla kuruluş ile görüşmeler yapmıştı. Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen son fuarda TUA, Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ve Meksika Uzay Ajansı (AEM) ile de iş birliği anlaşmaları imzaladı.

Uluslararası Uzay Kongresinde yüzlerce kuruluş ve binlerce katılımcı uzay çalışmalarına yönelik son gelişmeleri yerinde takip ediyor. Bununla birlikte, kuruluşlar ve şirketler arasında sürdürülebilir iş birliklerinin gerçekleşmesi için zemin hazırlanıyor.

Fuar sayesinde Türkiye’nin Milli Uzay Programı'nda da yer alan "Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi" ile "Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi" hedeflerine yönelik önemli adımlar atılması bekleniyor.

Bu arada, Uluslararası Uzay Kongresine ev sahipliği yapacak aday ülkeler arasında İstanbul’un yanı sıra Soçi ve Pekin de bulunuyor. Eylül ayında seçim Paris'te düzenlenecek IAC 2022'de yapılacak.

Türkiye Uzay Ajansı açıkladı: İstanbul'daki gizemli ışığın sırrı çözüldü İstanbul'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde süzülen yeşil tonlardaki meteor kameralara yansıdı. Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler üzerine açıklama yapan Türkiye Uzay Ajansı, "Meteor rengi, metal atom emisyonlarının mı yoksa hava plazma emisyonlarının mı baskın olduğuna bağlıdır" dedi.

Türkiye Uzay Ajansı'ndan meraklandıran '9 Şubat' paylaşımı Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesabından dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Uzun süredir paylaşımda bulunulmayan hesaptan 9 Şubat Salı günü işaret edildi.