Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Google, Android cihazlarda reklamları kısıtlayacak bir hamle yaptı. Reklam firmalarının hedefli reklamlar oluşturmak için daha az veriye sahip olacağı bu girişim, dijital reklam endüstrisine büyük darbe vuracak.

Google'ın Chrome tarayıcısında veri izlemeyi sınırlama planı, Android tabanlı akıllı telefonlardaki uygulamaları kapsayacak şekilde genişletildi. 'Privacy Sandbox' adlı projesi, reklamverenlerin toplayabileceği kullanıcı verilerinin miktarını azaltmayı amaçlıyor.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz yıl Apple da benzer bir hamle yaparak Facebook'u 10 milyar dolarlık reklam geliri kaybına uğratmıştı. Google'ın Android işletim sistemi dünyadaki tüm akıllı telefonların yaklaşık yüzde 85'inde kullanıldığı için bu adım küresel reklam pazarında çok daha önemli bir kayıp anlamına gelecek.

GOOGLE, REKLAM ŞİRKETLERİNE CEPHE ALDI

İzlemeyi sınırlamaya yönelik hamleler kullanıcılar arasında popüler ve hükümetler tarafından giderek daha fazla talep edilirken, şirketler izleme verilerine erişimin reklam gelirlerinde milyarlarca dolarlık azalmaya yol açabileceğini savunuyor.

Google yaptığı açıklamada, "Amacımız... kullanıcıların bilgilerinin korunduğunu bildiği ve geliştiricilerin ve işletmelerin mobil cihazlarda başarılı olacak araçlara sahip olduğu etkili ve gizliliği artıran reklamcılık çözümleri geliştirmektir." dedi.

Şu anda Google, Android destekli cihazlara bir kimlik atayarak, reklamverenlerin insanların çevrimiçi alışkanlıklarının bir profiline sahip olmalarını ve böylece onlara ilgilerini çekebilecek reklamları göndermelerini sağlıyor.

Google, reklamları hedeflemek için insanların tarama geçmişini kullanan üçüncü taraf çerezleri, 2023 yılına kadar Chrome tarayıcısından aşamalı olarak kaldıracak. Android uygulamalarına genişletilen bu proje, kullanıcıların verilerini paylaşmayı sınırlayacak. Ayrıca şirket, "reklam kimliği de dahil olmak üzere uygulamalar arası tanımlayıcılar olmadan çalışacak" çözümler üzerinde çalıştığını açıkladı.

Google, "mevcut reklam platformu özelliklerini en az iki yıl boyunca desteklemeyi planlıyoruz ve gelecekteki değişikliklerden önce önemli bir bildirimde bulunmayı planlıyoruz" diyerek değişikliklerin zamanlaması hakkında bilgi verdi. Yani kullanıcılara sunulan reklam izleme en az iki yıl sonra sınırlanacak.

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