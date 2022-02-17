Türkiye Gazetesi

Oppo, Find X5 serisinin bir parçası olacak en yeni amiral gemisi telefonunun resmi görüntülerini yayınladı. Şirket, Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi 2022'nin hemen öncesinde, 24 Şubat'ta Oppo Find X5 serisini tanıtacağını açıkladı. Tanıtımdan önce şirket, amiral gemisi (üst seviye) telefonun siyah beyaz versiyonlarının resimlerini paylaştı.

Bu arada, Find X5 Pro modelinin özellikleri ve tasarımı zaten geçtiğimiz haftalarda sızmıştı. Resmi görüntüler ise önceki söylenti ve sızıntılar ile büyük oranda uyuşuyor.

OPPO FIND X5 YEPYENİ KAMERA ÖZELLİKLERİYLE GELİYOR

Resmi açıklamada Oppo, Find X5 Pro'nun "benzeri olmayan son teknoloji bir kameraya" ve "güzel ve benzersiz bir seramik malzemeden" yapılmış "fütüristik bir amiral gemisi tasarımına" sahip olduğunu vurguladı.

Çinli teknoloji şirketinin en iddialı akıllı telefonlarından Find X5 Pro, geçtiğimiz haftalarda Hasselblad kamerasıyla ortaya çıkmıştı. Şirketin Hasselblad ile ortaklık kuracağı söylenirken bu haftanın başlarında şirket konuyu resmileştirdi.

Cihazın alışılmadık şekle sahip kamera çıkıntısı ise dikkat çekiyor. Hasselblad ortaklığının yanı sıra şirket, kendi geliştiridiği görüntü teknolojisi 'Powered by MariSilicon'u da bu telefonlarında kullanacak. Böylece gece video çekimlerinde üst düzey görüntüler elde edebileceğini ileri sürüyor. Ayrıca bu üst seviye akıllı telefon, Qualcomm'un en yeni amiral gemisi sınıfı Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisiyle çalışacak.

Uygun fiyatıyla dikkat çeken Oppo A36 tanıtıldı Bir süredir sızıntı kaynaklarının takibinden kaçmaya çalışan Oppo A36 bugün Çin'de resmi olarak tanıtıldı. Yeni çıkan telefonların aksine 5G bağlantısı bulunmayan akıllı telefon, uygun fiyatlı olacak.

OPPO arka ekranlı telefonla geliyor: İşte özellikleri Çinli teknoloji üreticilerinden OPPO, yeni bir akıllı telefon tasarımı üzerinde çalışıyor. OPPO, arka tarafında ekran bulunan yeni akıllı telefon modeli için patent almaya çalışırken göründü.