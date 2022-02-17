Türkiye Gazetesi

2011 yılında kullanıcılara sunulan Snapchat, piyasaya çıktığından beri kullanıcı adını değiştirmeye izin vermiyor. Yani kullanıcılar, ilk kez bir hesap açtıklarında kullanıcı adlarını ne olarak belirliyorsa o şekilde kalıcı oluyordu. Bu nedenle, kullanıcıların en çok talep ettiği özelliklerin başında kullanıcı adını değiştirme imkanı geliyor.

Snapchat tarafından yapılan bir açıklamaya göre, 23 Şubat'tan itibaren kullanıcılar, kullanıcı adlarını değiştirebilecek. Bu değişim arkadaş listelerini, Snap kodunu, Snap skorunu veya anılarını etkilemeyecek.

Bir Snapchat sözcüsü, "İnsanların büyüdüğünü ve değiştiğini biliyoruz. Kesinlikle son on yılda böyleyiz ve bu en çok istenen özelliği Snapchat kullanıcılarına getirmek için daha heyecanlı olamazdık." dedi.

SNAPCHAT KULLANICI ADINI DEĞİŞTİRME İŞLEVİ

Snapchat kullanıcı adınız, Snapchat hesabınızı ilk oluşturduğunuzda belirlenir ve şimdiye kadar güvenlik nedeniyle değiştirilmesine izin verilmiyordu. Ancak yeni değişim ile binlerce kullanıcının ilk işi kullanıcı adını değiştirmek olacak gibi görünüyor.

Sosyal medya şirketi, "Kullanıcı adları söz konusu olduğunda esneklik sağlayan Kullanıcı Kimliği tabanlı bir sistem uyguladık." diyerek yeni sistemi açıkladı.

Peki, kullanıcı adını nasıl değiştirebilirsiniz? Kullanıcı adınızı değiştirmek için Snapchat uygulamasını açın ve profil ekranına gitmek için Kameranın sağ üst köşesindeki Bitmoji simgesine dokunun. Profilin sağ üst köşesindeki dişli simgesine dokunarak ayarları seçin. Adın hemen altındaki 'Kullanıcı Adı'na dokunun ve mavi ile işaretlenmiş 'Kullanıcı Adını Değiştir'i seçin. Yeni bir kullanıcı adı yazın ve ardından 'İleri'ye basın. İşlemi tamamlamak için Snapchat'e tekrar giriş yapın.

Tekrar etmek gerekirse kullanıcı adını en erken 23 Şubat 2022'den itibaren değiştirebilirsiniz. Ayrıca güncelleme ilk günden tüm cihazlara ulaşmayabilir. Bu nedenle biraz beklemeniz de gerekebilir.

KULLANICI ADI İÇİN HALA SINIR VAR

Kullanıcılar artık kullanıcı adlarını değiştirebilse de bazı önemli kısıtlamalar var. Snapchat kullanıcıları, kullanıcı adlarını yılda yalnızca bir kez değiştirebilecek ve kendi kullanıcı adları da dahil olmak üzere daha önce sahip oldukları kullanıcı adlarına geri dönemeyecek.

Güncelleme, 'utanç verici' kullanıcı adlarına takılan birçok Snapchat kullanıcısı için büyük bir yenilik oldu. Twitter'da bir kullanıcı, "Çocukken utanç verici isimler seçen hepimiz için bir kazanç." dedi. Bir başka kişi ise, "Geçmişimin büyük bir bölümünü geride bırakmış gibi hissediyorum kendimi yeni bir insan gibi hissediyorum." diyerek düşüncesini aktardı.

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