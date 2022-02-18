Türkiye Gazetesi

‘Fortnite’ isimli oyunu geliştirip yayınlayarak popüler hale gelen Epic Games, son yıllarda sık sık ücretsiz oyun kampanyaları düzenleyerek daha fazla kullanıcının gönlünü fethediyor. Şu anda 500 milyon kullanıcısı bulunan Epic Games tarafından yapılan bir açıklamaya göre, şirket 2022’de daha fazla kullanıcıya ulaşmayı bekliyor.

Epic Games üyelerinin büyük çoğunluğu bilgisayar oyunları satın almak için açılan hesaplardan oluşuyor. Fortnite ve Rocket League gibi konsollarda ve mobil cihazlarda da kullanıcı sayısında artış yaşanıyor.

OYUN KAMPANYALARI EPIC GAMES'I SIRTLADI

2017 yılında Fortnite oyununu yayınlayan Epic Games, 2018'de Epic Games Store'u hayata geçirdi. Bazı oyunları Steam'den önce yayınlayarak bu alanda Steam’e büyük bir rakip olduğunu gösterdi. Ancak henüz Steam’in tahtını ele geçirebilmiş değil. 2019 yılında 1 milyarı aşkın kullanıcısı olduğunu açıklayan Steam’in aradan geçen 3 yılda daha fazla kişiye ulaştığı tahmin ediliyor.

The Verge’ün haberine göre, Grand Theft Auto V’i ücretsiz olarak açan Epic Games, bir günde tam 7 milyon kullanıcı elde etti. Ayrıca Civilization VI, World War Z ve Subnautica gibi oyun kampanyaları da milyonlarca kullanıcıyı platforma çekti.