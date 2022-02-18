Türkiye Gazetesi

Popüler uygulama WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme yayınladı ve sürümü 2.22.5.11'e çıkardı. Peki, bu güncelleme ile ne tür yenilikler geliyor? Platform, görüntüleri ve videoları belge olarak paylaştığınızda yeni bir ön izleme imkanı sunuyor.

Android 2.22.5.11 sürümünde WhatsApp, bu özelliği beta test kullanıcılarına açtı. Ancak bazı beta test kullanıcıları aynı özelliği önceki güncellemelerde de kullanabiliyordu. Şu anda bu özellik belirli beta test kullanıcılarına sunuldu. Bu nedenle, herkese açılması biraz zaman alabilir ancak öncelikle 2.22.5.11 beta güncellemesini yüklemek gerekiyor.

WhatsApp, medya dosyalarını görüntülemek için yeni özellikler geliştiriyor. Görüntüleri ve videoları belge olarak paylaştığınızda belge ön izlemesi artık mümkün hale gelecek.

WABetaInfo’nun elde ettiği ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, görsel bir belge olarak paylaşılıyor ve artık düzgün bir ön izlemesi mevcut. Şimdiye kadar önizleme olmadığı için bir belgenin içeriğini görmek mümkün değildi.

WhatsApp, önümüzdeki birkaç güncellemede görüntü ön izlemesini etkinleştirmeyi planlıyor.

WhatsApp, sıkıcı mesajlara çözüm buldu Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, sıkıcı sesli mesajlara yeni bir çözüm getirdi. Kullanıcılar artık mesajları dinlerken uygulamada gezinebilecek.

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