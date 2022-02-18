Türkiye Gazetesi

Xiaomi, bazı cihazlarda 3 aya kadar ücretsiz YouTube Premium üyeliği sunacak. Bu kampanya sadece belirli ülkeleri kapsayacak ve neyse ki Türkiye de bu ülkelerden biri. Premium üyelik ile kullanıcılar, YouTube içeriklerine reklamsız ve çevrimdışı erişim sağlama imkanı yakalayabilecek.

YouTube Premium avantajları arasında, 80 milyondan fazla lisanslı şarkının yanı sıra canlı performanslara, cover'lara ve remikslere sınırsız, reklamsız erişim sağlanabilen YouTube Music Premium aboneliği de bulunuyor.

YOUTUBE KAMPANYASI HANGİ CİHAZLARI KAPSIYOR?

Xiaomi International İş Geliştirme Direktörü Hanson Han, YouTube ile gerçekleşen iş birliği hakkında, “Xiaomi kullanıcılarının sevdikleri içerikleri kesintisiz olarak izlemelerini sağlamak adına YouTube gibi marka ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Youtube ile yaptığımız bu çalışmanın nihayetinde kullanıcılarımıza yarar sağlayacak uzun süreli bir iş birliğinin ilk adımı olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

Kullanıcılar, YouTube uygulamasını açıp uygulamadaki talimatları izleyerek veya youtube.com/premium adresini ziyaret ederek teklife dahil Xiaomi akıllı telefonlarında bu YouTube Premium kampanyasından faydalanabiliyor.

Kapsam dahilindeki cihazlar ise şu şekilde: Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Xiaomi 11 Lite 5G NE

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