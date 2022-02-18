Türkiye Gazetesi

Japonya’daki RIKEN Guardian Robot Projesi’nden araştırmaxılar altı temel duyguyu başarıyla ifade edebilen Nikola adlı çocuk robot geliştirdi. Nikola adlı çocuk robotun mutluluk, üzüntü, korku, öfke, şaşkınlık ve tiksinti duygularını ifade etmesini sağlayan yüz kaslarına sahip olduğu açıklandı. Robot tarafından canlandırılan duyguların kalitesi ilk kez test edilerek doğrulandı.

DUYGUSAL OLARAK İLETİŞİM KURABİLİYOR

Çocuk robot, şu anda bir gövdeden yoksun olsa da geliştiricileri yakın gelecekte birçok kullanım alanı bulabileceğini umuyor. Projeyi yöneten Wataru Sato, "Bizimle duygusal olarak iletişim kurabilen Android'ler, yaşlı insanlara bakmak gibi çok çeşitli gerçek yaşam durumlarında faydalı olacak ve insan refahını teşvik edecek." ifadelerini kullandı.

İNSANLAR GİBİ MİMİK YAPABİLİYOR

Sato, Nikola'nın yüzünde yapay kasların hareketini kontrol eden 29 pnömatik aktüatör ve göz küresi hareketlerini kontrol etmek için kullanılan altı aktüatör olduğunu söylüyor. Bu aktüatörler, hava basıncıyla kontrol ediliyor ve sessiz hareketler sağlıyor. Diğer taraftan bilim insanları, Nikola’yı geliştirirken, Yüz Hareketi Kodlama Sistemi (FACS) adı verilen bir kodlama sistemi kullandı. Bu sayede insansı robot, yanak germe ve dudak büzüştürme gibi ince hareketleri kontrol ederek altı duyguyu canlandırabiliyor.