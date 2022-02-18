Türkiye Gazetesi

Merakla beklenen Motorola Frontier akıllı telefonun yüksek kaliteli bir resmi Evan Blass tarafından yakalandı. Görsellerde de görebileceğiniz gibi Frontier, önceki Motorola telefonlarından ayrılan çarpıcı bir tasarıma sahip.

Telefonun ortasına basılmış Moto batwing logosu ile kavisli bir arkası var. Ancak buradaki en ilginç unsur, sol üst köşedeki devasa dairesel kamera sensörü. Kamera alanı boyunca yazılan metin, OIS destekli 194 Megapiksel 1/1.5 inçlik bir sensör olduğunu ortaya çıkardı.

Ana kameraya iki ek kamera sensörü ve çift tonlu bir LED flaş eşlik ediyor. Son sızıntı, diğer iki kameranın özelliklerini ortaya çıkarmazken, TechnikNews'in önceki bir haberi, 50 Megapiksel ultra geniş sensör ve 12 Megapiksel IMX664 telefoto kameranın birincil kameraya eşlik edeceğini iddia ediyor.

MOTOROLA FRONTIER'DA İŞLEMCİ, ŞARJ DA DİKKAT ÇEKTİ

Akıllı telefonun, kavisli bir ekrana ve delikli ön kamera tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Bu arada, bir SIM yuvası, USB- C bağlantı noktası ve hoparlör cihazın alt kısmında yer alıyor.

Önceki söylentilere göre Motorola Frontier'in 144 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç FHD+ OLED ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak. Snapdragon 8 Gen 1'in bir Plus çeşidi olabilecek, “SM8475” adlı Qualcomm yonga seti tarafından desteklenecek.

Ayrıca telefonun inanılmaz hızlı şarj sunacağı da söyleniyor; 120W'a kadar kablolu ve 50W'a kadar kablosuz hızlı şarj desteği. Pil gücünün ise 4500 mAh olduğu ileri sürüldü.

Bununla birlikte, şimdiye kadar Motorola, Frontier hakkında resmi hiçbir şey paylaşmadı. Ancak meraklı gözlerden kaçamayan telefon için tanıtım tarihi çok yakın olabilir.

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