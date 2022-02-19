Türkiye Gazetesi

Tayland Ulusal Astronomi Araştırma Enstitüsü, Lyon Üniversitesi ve Sorbonne Üniversitesinden araştırmacılar, etrafında üç uydusu bulunan dörtlü bir asteroit sistemini tanımladı.

Astronomy and Astrophysics dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada, Anthony Berdeu, Maud Langlois ve Frédéric Vachier, asteroid Elektra çevresinde üçüncü bir uyduyu ve bazı özelliklerini nasıl tespit ettiklerini anlattı.

Asteroit Elektra ilk olarak 1873'te astronom Christian Peters tarafından Jüpiter ve Mars arasındaki asteroit kuşağında gözlemlendi. O zamandan beri, dış ana kuşak asteroidi ‘G tipi’ olarak sınıflandırıldı. Yaklaşık 260 kilometre çapında ve Ceres benzeri bir bileşime sahip olduğuna inanılıyor.

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2003'te araştırmacılar, ona eşlik eden bir uydusu olduğunu ve 2014'te ikinci bir uyduyu keşfetti. Bu yeni çalışmada ise, sistemin dördüncü bir uydusu olduğu ilk kez gözlemlendi. Böylece asteroidin dörtlü bir sistem olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, Şili'deki Çok Büyük Teleskoptan elde edilen arşiv verilerini inceleyerek üçüncü uyduyu buldu. İlk uydu ‘S/2003 (130) 1’ olarak adlandırıldı ve çapı 6 kilometre olarak ölçüldü. Elektra'nın yörüngesinde yaklaşık 1.300 kilometre uzaklıkta dönüyor. İkinci uydu ‘S/2014 (130) 1'in çok daha küçük olduğu ve sadece 2 kilometre çapında olduğu keşfedildi. Electra'ya çok daha yakın eliptik bir yörüngeye sahip.

Üçüncü uydu ise ‘S/2014 (130) 2’ olarak adlandırıldı ve sadece 1,6 kilometre çapındaki diğer iki uydudan daha küçük. Yörüngesi daha dairesel ve Elektra'ya ikinci uydudan daha yakın. Araştırmacılar, oldukça zor gözlemledikleri üçüncü uydunun parlaklığının, asteroitten 15 bin kat daha az olduğunu açıkladı.

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