Türkiye Gazetesi

Wordle isimli bulmaca, son zamanların en popüler oyunlarından biri haline geldi. Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından oynanan oyun, büyük şirketlerin de dikkatini çekmişti. Geçtiğimiz haftalarda ABD’nin saygın medya kuruluşlarından New York Times, Wordle’ı satın aldığını duyurdu.

Türkiye’nin önde gelen haber uygulamalarından Bundle, haber okurları ile bulmaca severleri aynı çatı altında toplamayı planlıyor. Bu yöndeki ilk adımlarından biri de Wordle oyununun Türkçe versiyonunu başlatmak olacak.

Fatih Kadir Akın’ın dilimize kazandırdığı ve 445 bin aktif kullanıcıya sahip olduğu açıklanan Wordle Türkçe’nin sadece Bundle platformunda oynanacağı açıklandı. Bununla birlikte, Bundle kısa süre içinde Bundle Games isimli bir oyun platformu oluşturmayı amaçlıyor. Wordle de bu alandaki ilk oyun olacağa benziyor.