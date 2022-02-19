Türkiye Gazetesi

Horizon isimli sanal gerçeklik platformu, Meta mühendislerinin geliştirdiği ve kullanıcıların sanal dünyada sosyalleşebilecekleri bir alan. Yani sosyal ağ Facebook gibi ama sanal gerçeklikte. Bu platformda kullanıcılar, kendi tasarladıkları sanal avatarlar olarak görünmekte. Ayrıca arkadaşlarıyla ve yabancılarla konuşabilir, oyun oynayabilir ve sanal yerleri keşfedebilirler.

Şu anda sosyal uygulama yalnızca Meta Quest başlıkları aracılığıyla kullanılabiliyor. Önceden bu başlıklar ‘Oculus Quest’ olarak adlandırılıyordu ancak Facebook ana şirketinin adını Meta olarak değiştirince yeniden markalandı.

META HORIZON KULLANICILARI ARTTI

Meta'nın Horizon Worlds'ü ancak Aralık ayının başlarında düzgün bir şekilde yayılmaya başladı. O zamandan beri, Meta'ya göre kullanıcı tabanı on kat arttı. Horizon Worlds oyuncuları, Minecraft veya Roblox'ta olduğu gibi kendi sanal dünyalarını tasarlayabiliyor. Meta, 10 binden fazla sanal dünya oluşturulduğunu açıkladı.

İngiliz medya organı The Sun, sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve potansiyel olarak sonsuz bir sanal dünya olan ‘metaverse’ün Facebook için devasa yatırım alanları olduğunu söylüyor. Facebook, meta veri tabanını oluşturmak için milyarlarca dolar yatırım yapıyor.

Şirket kısa süre önce metaverse üzerinde çalışmak için 10 bin personel daha işe almayı planladığını duyurdu. Bu konuda şirket, ekranda geçirilen zamanı artırmak için değil, daha iyi hale getirmek için işe alım yaptığını belirtti.

Bununla birlikte, bugüne kadar kaç Meta Quest başlığının satıldığı belli değil. Ancak 10 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor. Horizon Worlds'e katılmak için kullanıcıların 299 doları gözden çıkarması gerekiyor.