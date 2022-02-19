Türkiye Gazetesi

İngiliz The Sun’ın haberine göre, Apple çalışanları bu yıl önemli bir iPhone modelinin olmayacağını söylüyor. ABD merkezli şirket, dört iPhone 14 modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak bu cihazlar arasında iPhone 12 ve iPhone 13 serisinde yer alan ‘mini’ model bulunmayacak.

Son iki yıldır Apple, neredeyse aynı iPhone serisini kullanıcıların beğenisine sundu. 2020’de iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max vardı çıktı. Ardından 2021 yılının sonlarında ise iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max piyasaya çıktı.

Bu yıl iPhone 14 mini'nin görünmeyeceği söylentileri var. Bunun yerine, normal iPhone 14'ün ‘Max’ versiyonu yer alacak. Tam olarak iPhone 14 serisi şöyle olacak:

iPhone 14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Bu söylenti bazı analistler tarafından dile getirildi. MacRumors, Apple uzmanı Jeff Pu'nun aynı iddialarını haberleştirdi. Ayrıca yukarıda ileri sürülen tüm iPhone 14 modelleri, TF Securities analisti Ming-Chi Kuo tarafından da paylaşıldı.

APPLE, IPHONE MİNİ'Yİ SONLANDIRACAK

Apple'ın iPhone 12 mini ve 13 mini modelleri, standart iPhone 12 ve 13'ün daha küçük versiyonları. Apple, bazı kişiler iPhone'un üstün performansını daha küçük ekranda görmek istediği için böyle bir sürüm çıkarmaya gitti.

Akıllı telefonların çok büyük olduğuna dair şikayetler gittikçe artıyor. Kullanıcılar genellikle büyük iPhone'ların küçük eller için uygun olmadığını söylüyor. Pek çok kişi mini telefonların piyasaya sürülmesini memnuniyetle karşıladı ve Apple’ı bu konuda takdir etti.

Apple cephesinde isi mini modellere karşı tavır farklı. Bu modellerin daha az satıldığı için şirket, mini varyantlardan vazgeçmek istiyor. Kısacası, iPhone 14 serisinin küçük ve orta boyutlar yerine orta ve büyük boyutlarda gelmesini bekliyoruz.

IPHONE 14 SERİSİNDEN BEKLENENLER

Dört yeni iPhone 14 modelinin de ProMotion ekranlara sahip olması bekleniyor. Şu anda bu yüksek 120Hz yenileme hızı ekranları yalnızca Pro modellerinde mevcut. Daha akıcı animasyon ve kaydırma sağlıyor. Genellikle oyun oynamak için daha iyi olarak tanımlanıyor.

Dört modelin tümü de 6 GB RAM'e sahip olacak. iPhone 14 Pro modellerinin cihazın arkasında yükseltilmiş bir 48 Megapiksel kameraya sahip olması da beklentiler arasında.

Son olarak, iPhone 14 Pro modelleri 128 GB'den 256 GB'a kadar depolama alanıyla başlayacak. Tüm cihazların 5G bağlantı sunması ve daha güçlü çiplere sahip olması bekleniyor.

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