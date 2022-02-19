Türkiye Gazetesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021 günü uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu uzayın derinliklerine doğru yolculuğunu sürdürüyor. Futurism'in haberine göre, teleskoba yükseltmeler yaparak katkıda bulunan Kanada Uzay Ajansı (CSA) bir açıklama yaptı. Kanadalı uzay araştırmacıları, teleskobu uzayda belirli bir yere yönlendirmeyi sağlamaya çalışan hassas yönlendirme sensörünün (FGS), teleskobun ilk yıldıza "kilitlenmesi" için başarıyla kullanıldığını söyledi.

NASA ise, bu sensörün teleskobun yüksek kaliteli görüntüler elde edebilmesini sağladığını vurguladı. Böylece yıldızların ilk ışığını tespit etmek ve daha sonra güneş sisteminin dışındaki gezegenleri gözlemlemek ve özelliklerini saptamak için kullanılacağı açıklandı.

WEBB TELESKOBUNDAN YENİ GÖRÜNTÜLER GELECEK

James Webb Uzay Teleskobu ekibi, "gözlem hattı" testleri sırasında sensörün belirli bir kılavuz yıldızı izleyebildiğini doğruladı. Kanada Uzay Ajansı, ilerleyen haftalarda sensörün teleskobun ana ayna dizisini oluşturan 18 altıgen kesitli çubukları hizalamaya yardımcı olacağını söyledi. Bu aynalar hizalandığında, dünyanın en büyük ve gelişmiş uzay teleskobu Webb'in, daha kaliteli görüntüler çekmesi mümkün hale gelecek.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık ve Webb'in bu yaz evrene dair ilk yeni görüşlerini görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Bilim insanları, James Webb Uzay Teleskobu ile 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin oluşumuna dair yeni bilgiler edinmek istiyor.

NASA, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı iş birliğinde geliştirilen Webb Teleskobu, bugüne kadar yapılmış en büyük ve güçlü Hubble Uzay Teleskobunun yerini alacak. Çünkü 31 yaşındaki Hubble ömrünün sonuna yaklaştı.

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun güneş kalkanını açtı NASA bilim insanlarının geliştirdiği James Webb Uzay Teleskobu, fırlatılışının ardından uzaydaki yolculuğuna devam ediyor. Yolculuğunun 1 ay, en iyi görüntüleri çekmesinin ise 6 ay sürmesi beklenen teleskop, kritik bir eşiği atlattı.

NASA duyurdu: James Webb Uzay Teleskobu'nun ömrü iki katına çıktı NASA liderliğindeki uzay ekipleri, geçtiğimiz hafta sonu devasa James Webb Uzay Teleskobu’nu fırlattı. Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Ariane 5 roketiyle fırlatılan teleskop, NASA’nın efsanevi Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alacak.