Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kurban bağlantıyı tıkladıktan sonra bu kötü amaçlı yazılım bilgisayar korsanlarının asıl amaçlarını gerçekleştirmelerine izin verir. Başka bir strateji ise siber suçluların popüler markaların veya kuruluşların web sitelerini taklit ettiği sahte web siteleridir. Bunlar, tıklandıktan sonra cihazınıza kötü amaçlı yazılım indiren kötü amaçlı bağlantılarla doludur. Ayrıca, siber suçluların gerçek uygulamalar gibi görünen sahte uygulamalar dağıtması, farkında olmadan kurbanları spor izleme araçları veya kripto para birimi uygulamaları gibi görünen keylogger'ları, fidye yazılımlarını veya casus yazılımları indirmeye yönlendirmesi de sıkça uygulanan bir yöntemdir. Peki bu durumda telefonunuzun ele geçirildiğini nasıl anlarsınız?

Siber güvenlik firması Eset'e göre cep telefonu kullanıcılarına şu uyarılarda bulunuyor:

> Android telefonunuz fidye yazılımı tarafından ele geçirildiyse, telefonunuza giriş yapamayabilirsiniz.

> Bir cihazın güvenliğinin ihlal edildiğinin en yaygın belirtileri, pilin normalden daha hızlı tükenmesi, internet veri kullanımınızda ani artışlar yaşamanız, GPS özelliğiniz veya internetinizin (Wi-Fi veya mobil veriler) kendi başına etkinleştirilebilmesi veya devre dışı bırakılabilmesi ve rastgele reklam açılır pencereleri veya bilinmeyen uygulamaların siz yetkilendirmeden yüklenmesidir.

> Başka bir işaret ise daha önce iyi çalışan uygulamaların aniden kapanıp açılması veya tamamen başarısız olması ve beklenmedik hatalar göstermesi de dâhil olmak üzere garip davranışlar sergilemeye başlamasıdır.

> Garip çağrılar veya garip mesajlar almaya başlamanız, telefonunuzun kendiliğinden premium uluslararası numaraları aramaya veya mesaj göndermeye çalışması da telefonunuzun hack’lendiği anlamına gelebilir. Bunları bazen gelen giden çağrı listenizde görebilirsiniz.

Dikkat takiptesiniz! 1000 liraya casus yazılım Casus yazılımla, eşini, iş ortağını takip etmek isteyenlerin sayısı artıyor. Üstelik bu programlar internette 1.500 TL’ye satılıyor. Bir telefon aramasıyla bulaşabilen yazılım, kişisel bütün bilgilerinize erişebiliyor.

İsrail yapımı "Pegasus" casus yazılımı dünyanın dört bir yanında kullanıldı İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group'un ürettiği, casus yazılım programı Pegasus'un, geniş bir coğrafyada farklı meslek gruplarından geniş kitlelerin izlenmesinde kullanıldığı bildirildi.