Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Sadece 1,84 kg ağırlığıyla hem beyaz yakalılara hem de öğrencilere her yerde çalışma imkanı sağlayan Honor Magicbook 16, parmak izi tanıma özelliğine sahip güç düğmesi ile basit bir dokunuşla yalnızca 0,66 saniye içinde cihaz kilidinin açılmasını sağlıyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca rahat bir yazma deneyimi sunmak için tam boyutlu arkadan aydınlatmalı bir klavye ile geliyor. AMD Ryzen 5600H işlemcisi ve Windows 11 işletim sistemi ile gelen dizüstü bilgisayar Homor MagicBook 16, sadece yarım saatte yüzde 50’ye kadar, 1,5 saatte ise yüzde 100 şarj oluyor. 512 GB depolama ve 16 GB RAM ile gelen cihazın fiyatı ise 16 bin 999 TL.

Honor, robot süpürge ile evlere girecek Türkiye’de daha çok cep telefonları ile bilenen Honor bu defa akıllı ile evlere girmeye hazırlanıyor.