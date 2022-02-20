Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Çin'de ortaya çıkan canlı yayından satış akımı hızla dünyaya yayılıyor. 950 milyon internet kullanıcısının olduğu Çin'de 750 milyon kişi internetten alışveriş yapıyor. Ülkede son 2,5 yılda canlı yayından satış yapan kullanıcısı sayısı 500 milyona ulaşmış durumda. Saatlik satışların geliri milyarlarca doları buluyor. Bu akımın Türkiye’deki öncüsü ise Vidyodan. Geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan platform kısa sürede 400 bin indirilme oranına ve 100 bin aktif kullanıcıya ulaşmış. Vidyodan CEO'su Yusuf Mert Yılmaz şu an Çin'de canlı yayında satışların 250-300 milyar doları bulduğunu belirterek “Çin’in iki büyük infl uencer’ı var. Influencer’ı Türkçe’ye ‘etkileyici’ diye çevirebiliriz ama çok karşılığını vermiyor. Yayıncı da deniliyor ama Türkiye’de sanki fenomen daha çok kullanılıyor. Bu iki influencer, instagram ya da TikTok fenomeni değil. Bu canlı satış platformlarının içinde doğmuş isimler. Bu yayıncılar satışlardan yıllık 100-150 milyon dolar kazanıyor. Yayıncıların yarım günde 3 milyar dolarlık satış yaptığı düşünüldüğünde canlı yayın yeni bir platform olarak öne çıkıyor" dedi.

Canlı yayının e-Ticaret’e göre birçok avantajlar barındırdığını dile getiren Yılmaz “Her şeyden önce güvenilir. Karşınızda canlı yayında ürünü anlatan biri var. e-Ticaret’te satış tek taraflı. Siz fotoğraf ve yorumlara bakarak alım kararı vermek zorunda kalıyorsunuz. Canlı yayında satıcı sizin sorularınıza yine canlı olarak cevap verebiliyor. Çanta almak istiyorsunuz diyelim. ‘Çantanın fermuarını açabilir misiniz, içine bakabilir miyim’ diyebiliyorsun. Seyirciler canlı yayın esnasında alım yapabiliyor. Videoya tıklayarak ödeme yapabiliyorsunuz. Sadece canlı yayında değil, banttan yayınından da alım yapılabiliyor. Bu şekilde 10 binlerce kısa videloarımız var" diye konuştu.

DENEYİM SATIYORUZ

Platform üzerinden sıfır ürün ve hizmet satışı yapıldığına dikkat çeken Yılmaz şu bilgileri verdi: Platforma herkes üye olup satış yapabilir. Ancak fatura kesiyor olması lazım. Platformda 50'den fazla yayıncımız var. Mağazaların yayıncılarıyla birlikte bine yakın satıcı bulunuyor. Onlara satış eğitimleri veriyoruz. Mesela Tiktok ve YouTube'daki influencer’ların çoğu önerdikleri ürünü kullanmaz. 'Sizin için şöyle bir kombinasyon yaptım' derler. Ellerine verilen listeyi okurlar. Bizde yayıncılar satış yapmadan önce ürünleri deniyor. Denenmeyen ürünün satışı yapılmıyor. Aslında deneyim satıyoruz. Günde ortalama 7-8 canlı yayın açıyoruz. Sıfır ürünlerin yanında hizmet satışı da yapılabiliyor. Mesela İngilizce öğretmeni, saatlik ders verebiliyor. Aynı şekilde plates dersi de verilebiliyor. Canlı yayınla satışın sınırı yok.

STOKLARI ERİTİYORLAR

Platformda en çok kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satıldığını anlatan Yılmaz şöyle devam etti: Binlerce ürün anlık olarak satılıyor. Özellikle her akşam saat 20.00'de yüzde 80'lere varan indirimlerle satışlar yapılıyor. Firmalar saatlik satışlarda stoklarını hızlı bir şekilde boşaltabiliyor. Böylece KOBi ve butik işletmelere destek oluyoruz. Saatlik satışlarla stoklarını boşaltıyorlar. Tüketiciler de daha uygun fiyata alım yapıyor.

Yılmaz, canlı yayında her alanda kullanılabileceğini, bu şekilde tarladan meyve, kurban pazarından kurban satışının mümkün olduğunu söyledi.

SATIŞA DÖNÜŞ ORANI YÜZDE 8

Vidyodan CEO'su Yusuf Mert Yılmaz, canlı yayında satışa dönüş oranının e-Ticaret’e göre çok daha yüksek olduğunu belirterek "Türkiye'de e-Ticaret’te satışa dönme oranı yüzde 1,8'dir. Bu oran bizde yüzde 8 civarında. Bir canlı yayını iki bin kişi izliyor, 700 kişi satın alıyor. İptal ve iade oranı da çok düşük. Yüzde 1'in altında" dedi.

CANLI YAYINDA NFT SATIŞI YAPACAK

Satış rakamlarını ayda aya yüzde 50-60 büyüdüğünü ifade eden Yılmaz, "Hedefimiz bu yıl sonuna kadar 4 milyon kullanıcıya ulaşmak. 1 milyon dolarlık yatırım aldık. Yeni bir yatırım turundayız. 6 milyon dolarlık daha yatırım alacağız. İki yıl içerisinde toplam 20 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyoruz. Hedeflerimiz arasında yurt dışına açılmak da var" diye konuştu. Yakın zamanda NFT satışlarına da başlayacaklarını bildiren Yılmaz "Sanatçılar kendi ürünlerini canlı yayınlarda anlatarak NFT olarak satacak. Bazı sanatçılarla anlaşmaya vardık" dedi.

Yükselen E-ticaret Trendleri Arasında Kopya Sitelere Dikkat! Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de hızla büyümekte olan e-ticaret sektöründe pandeminin de etkisiyle önümüzdeki yıllarda 3 katı büyüme hedefleniyor. Hemen her kategori ürün ve hizmette pek çok yeni e-ticaret sitesi müşteri ile buluşurken, köklü e-ticaret siteleri ise kullanım oranı ve üye sayılarını artırarak emin adımlarla ilerliyor. Covid-19 pandemisi nedeniyle özellikle AVM’lere gitmeyi tercih etmeyen tüketiciler ve de evden çalışma düzenini 2 yıldır sürdüren beyaz yakalı çalışanlar bilgisayarlarından veya telefonlarından verdikleri siparişlerin evlerine hızla ulaşmasının avantajını yaşayarak artan e-ticaret rakamlarına katkıda bulunuyorlar.