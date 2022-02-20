Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Cognitiwe’in yaklaşık üç yıllık bir geliştirme sürecinin ürünü olduğunu belirten Attila Algan "Kullandığımız görsel yapay zekâ ile perakende sektöründeki müşterilerimize gıda tazeliği görüntüleme, raf yerleşim takibi ve dolandırıcılık tespiti sağlıyoruz. Üretim sektörüne sunduğumuz çözümler ise kalite kontrol ve hatalı üretim tespiti süreçleri ile stok yönetimi ve iş güvenliği çözümlerini içeriyor” dedi.

YAPAY ZEKA DEVREDE

Üretilen veriler sayesinde raflardaki kutulu ürünlerde doğru veya yanlış yerleştirilmiş ve eksik kalmış ürünlerin sayısını, boş kalmış alanları, rafta görüntülenen markaların yüzdesini ve hangi taze ürünlerin uzun süre kasada bekleyip bozulmaya başladığını öğrenmenin müşterilere büyük tasarruf sağladığının altını çizen Mete Bayrak da “Yapay zekâ algoritmalarımız, reyondaki ürünlerin hangi saatten sonra bozulmaya başlayacağını tahmin eden, raflardaki kutulu ürünlerin stoklarının azaldığını gösteren uyarılar veriyor. Üretim sektöründe de benzer bir mantıkla, pres hattında kalıplardaki milimetrik taşmaları tespit edebiliyor ve tonaj, saç kalınlığı, ısı gibi diğer değerleri de toplayarak, yine kendi geliştirdiğimiz yapay zekâ algoritmaları ile saç üzerinde yırtılma veya deformasyon olmadan önce uyarıda bulunabiliyoruz” diye konuştu. Migros, Carrefour, TOFAŞ, Borusan ve MEXT gibi müşterilere hizmet veren Cognitiwe, İtalya, İngiltere ve İspanya ile Nordik ülkelere odaklanarak Avrupa’da büyümeyi hedefliyor. Cognitiwe, 2022’nin ikinci yarısında da yeni bir yatırım turuna çıkmaya hazırlanıyor.

İsrafa dur dersek fiyatlar yüzde 25 düşer Yıllık 26 milyon ton gıdayı çöpe atıyoruz. Bu miktar, 215 milyar Türk lirasına karşılık geliyor. Dünyada arz sıkıntısı da gittikçe büyüyor. Bu israfı önlersek, pahalılık da son bulacak. Enflasyon da en az 6 puan gerileyecek.