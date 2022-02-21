Türkiye Gazetesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, yerli İHA ve SİHA'lara dair değerlendirmelerde bulundu. İHA'ların yapımına küçük bir atölyede başladıklarını söyleyen Bayraktar, ilk olarak küçük uçaklar ürettiklerini, bu uçakların havada 1 saat kalabildiğini ve 15 kilometre gibi kısa mesafe uçabildiğini belirtti.

TB2 SİHA projesine 2010 yılında ve Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na (TİHA) 2016 yılında başladıklarını başladıklarını dile getiren Selçuk Bayraktar, "Akıncılar büyük uçaklar, içinde 100 adet bilgisayar taşıyor. TB2'ler ise 40 bilgisayar" ifadelerini kullandı.

TB2'LER 16 ÜLKEDE

TB2'lerin dünyada en meşhur SİHA'lar olduğunu ve 16 ülkede çalıştığını dile getiren Bayraktar, "TB2'ler havada 27 saat kalacak yüzlerce kilometre menzile sahip, 130 kilogram ağırlık taşıyabiliyor, oldukça hassas akıllı askeri teçhizatla donanmış durumda" ifadesini kullandı.

Akıncı TİHA'ların stratejik görevleri yerine getirebilecek, seyir füzesi taşıyabilecek ve hava çatışmalarına girebilecek güce sahip olduğunun altını çizen Bayraktar, Türk İHA'larının başka özelliklerine de değindi. Bayraktar, İHA'ların radarlar tarafından tespitinin zor olduğunu, tanklara ve savunma sistemlerine karşı büyük başarılar elde ettiğini belirterek Suriye'nin İdlib kenti ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki başarılarını örnek gösterdi.

TB2 SİHA’nın ihraç edildiği ülke sayısı 16'ya yükseldi

TÜM YAZILIMLAR YERLİ ÜRETİM

Türkiye'nin savunma sanayii alanında geçmişte yüzde 85 dışa bağımlı olduğunu hatırlatan Bayraktar, Türkiye'nin artık kendine güvenir hale geldiğini ifade etti. Tüm iş tasarımlarının ve ana bileşenlerin ülkede geliştirildiğini aktaran Bayraktar, Türkiye'nin artık dışa bağımlılığının kalmadığını vurgulayarak "Tüm bilgisayarlar ve elektronik yazılımlar yeri üretimdir" şeklinde konuştu.

Bayraktar, "Türkiye, İHA'lar konusunda dışa bağımlılıktan kurtuldu, insansız hava araçları dünyanın en iyisi" dedi.

TÜRKİYE DÜNYADA İLK ÜÇTE

Bayraktar, insansız hava araçları sanayii alanının ABD, Çin ve İsrail tarafından işgal edildiğini ancak Türkiye'nin dünyada ilk üçte olduğuna dikkati çekti. Bayraktar, "Avrupa, Türkiye ile kıyaslanabilir platformlara sahip değil, şu anda Türk SİHA'ları Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor" dedi.

Türk SİHA'larının hassaslık konusunda daha iyi olduğunu belirten Bayraktar, hali hazırda insansız savaş uçakları üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Bayraktar TB2’lerin yeni teslimatı yapıldı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Bayraktar TB2 SİHA'larının Kara Kuvvetlerine yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanı duyurdu: Bayraktar TB2 üretim fabrikası açılacak Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Ukrayna’da Bayraktar TB2’lerin üretim fabrikasının açılmasına yönelik bir anlaşma imzalanacağını söyledi.

Selçuk Bayraktar’dan MIT profesörüne sert cevap: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım Selçuk Bayraktar’ın başarılarından dolayı burslu yüksek lisans ve doktora teklifi aldığı MIT üniversitesinde görev yapan fizik profesörü, Alman medyasında Selçuk Bayraktar’ı hedef aldı. Bayraktar, Max Tegmark'e cevap olarak, 'Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır' dedi.