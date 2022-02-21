Türkiye Gazetesi

Bilim insanları uzaydan benzersiz görüntüler elde etmeye devam ediyor. Hubble Uzay Teleskobunun çektiği yeni paylaşılan bir görüntü görenleri hayrete düşürdü. Teleskop, Yengeç takımyıldızında Dünya’dan 681 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan üç gök ada birleşmesini görüntüledi. Görüntüdeki toz kütlesi ve parlak yıldız girdaplarıyla görülen galaktik üçlü, IC 2431 olarak isimlendirildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) konu hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, Hubble Uzay Teleskobu, devam eden bir üçlü gök ada birleşmesinin yanı sıra, bu galaktik üçlünün yerçekimi etkileşimlerinin neden olduğu çalkantılı bir yıldız oluşumu ve gelgit çarpıklığı karışımını yakaladı.

ÜÇ GALAKSİ ÇARPIŞMASI

Görüntüyü, Galaxy Zoo isimli programda Hubble teleskobunun çektiği görüntüleri inceleyen bilim ekibi elde etti. Galaksilerin çarpışma anına dair bilgiler sunan bu görüntüye bakıldığında, kalın bir toz bulutu bu görüntünün merkezini kapatıyor. Ancak arka plandaki bir galaksiden gelen ışık dış uçları aşıyor.

Gökbilimciler, Hubble Uzay Teleskobunun güçlü Gelişmiş Kamerasını kullanarak, gönüllülerin belirlediği daha sıra dışı gök adalardan bazılarına yakından baktı. Projede bilim insanları, şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük galaksi sayımını yaparak, 900 binden fazla incelenmemiş galaksiyi sınıflandırmaya çalıştı. Proje, profesyonel bir astronom için yıllarca sürecek bir çalışmayı sadece 175 günde başardı.

Nefesler tutuldu: James Webb Uzay Teleskobu yıldızın peşine düştü NASA'nın uzayda ilerlemeye devam eden James Webb Uzay Teleskobu, yeni bir heyecan verici dönüm noktasına ulaştı. Teleskoba katkı yapan Kanada Uzay Ajansının (CSA) açıklamasına göre, uzaydaki gözlemevinin Hassas Yönlendirme Sensörü (FGS), ilk yıldızına odaklandı bile.

Dünyanın en büyük uzay kongresine İstanbul aday gösterildi Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2025 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmesi için adaylık başvurusu yaptı. 2018’de kurulan ajans, Türkiye’nin uzay alanındaki çalışmalarına öncülük ediyor.