Türkiye Gazetesi

Hackerler (bilgisayar korsanları), OpenSea kullanıcılarından yüzlerce NFT çaldı. Blockchain güvenlik hizmeti PeckShield tarafından derlenen bir rapora göre, akşam saatlerinde gerçekleşen saldırıda birkaç saat içinde hackerlar 32 hesabı hedef aldı ve 254 token çaldı. Tokenlar arasında Decentraland ve Bored Ape Yacht Club’ın tokenları da yer aldı.

Web3 is Going Great adlı blogu yöneten Molly White, çalınan tokenların değerini 641 Ethereum olarak öngörüyor. Bu, şu anda 1,7 milyon dolara eşdeğer.

KİMLİK AVI SALDIRISI

OpenSea'nin kurucu ortağı ve CEO'su Devin Finzer, Twitter paylaşımında, “Bunun bir kimlik avı saldırısı olduğunu düşünüyoruz.” dedi. Sadece 32 kullanıcının hedef alınmasından dolayı tahminler bu yönde.

Bununla birlikte, saldırı, açık kaynak standardı Wyvern Protokolündeki bir esneklikten kaynaklı gibi görünüyor. Ayrıca OpenSea, saldırı gerçekleştiğinde sözleşme sistemini güncelleme sürecindeydi. Ancak platform saldırının yeni sözleşmelerden kaynaklandığını reddetti. Yine de saldırının birçok ayrıntısı belirsizliğini koruyor.

Son zamanlardaki bir yatırım turunda 13 milyar dolar değere ulaşan OpenSea, NFT teknolojisinin öncü şirketlerinden biri. Kullanıcıların doğrudan blok zinciri ile etkileşime girmeden belirteçleri listelemesi, göz atması ve teklif vermesi için basit bir arayüz sağlıyor.

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