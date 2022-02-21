Türkiye Gazetesi

Apple'ın iPhone, iPad ve diğer ürünleri, artan döviz kurlarıyla birlikte zamlandı. Fiyatların zamlanmasıyla birlikte telefon almak isteyen kullanıcıların bazıları, daha uygun fiyatlı Apple ürünlerini tercih etmek istiyor. Ancak telefon konusunda kafalarda pek çok soru işareti bulunuyor.

Bilindiği üzere şu anda Apple'ın piyasada; iPhone 11, iPhone 12 ve iPhone 13 serisi gibi popüler telefonları var. Ancak bu telefonlardan iPhone 12 ve iPhone 13'e ulaşmak, iPhone 11'e kıyasla biraz daha zor. Dolayısıyla kullanıcılarda iPhone 11 hâlâ kullanılır mı kullanılmaz mı merak ediyor. Türkiye Gazetesi editörlerinden Okan Güleş, çektiği inceleme videosuyla merak edilenleri cevapladı.

IPHONE 11 ALINIR MI?

Apple'ın iPhone 11 modeli, 2019 yılında piyasaya çıktı ve epey ses getirdi. 25 milyonun üzerinde satışa sahip olan telefon, özellikleri ve tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik özellik açısından iPhone 11, ön tarafında 60Hz yenileme hızını destekleyen LCD bir panel ile geliyor. İşlemci tarafında ise cihaz, Apple'ın A13 Bionic çipi ile destekleniyor. Bu işlemci hala zorlu oyunların üstesinden gelebiliyor.



iPhone 11 teknik özellikleri

Ekran: 6,1 inç LCD ekran

İşlemci: Apple A13 Bionic yonga seti

RAM: 4 GB

Depolama: 64 / 128 / 256 GB

Ana Kamera: 12+12 Megapiksel

Ön Kamera: 12 Megapiksel

Batarya: 18W hızlı şarj ile desteklenen 3110 mAh pil

Yazılım: iOS 15