Türkiye Gazetesi

SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucusu ve CEO’su Elon Musk, ada ülkesinin dünyayla yeniden bağlantı kurmasına yardımcı olmak için önemli bir adım attı. Tonga, Musk'ın 50 internet uydusu terminali bağışladığını açıkladı.

15 Ocak günü gerçekleşen şiddetli volkanik patlama ve tsunami, Tonga'nın telekomünikasyon sisteminin su altındaki fiber optik kablolarını kopardı. Ülkenin dünya ile bağlantısı resmen kesildi.

80 KM'LİK KABLO PARÇALANDI

Tonga Başbakanı Siaosi Sovaleni, “Musk'ın Space X şirketi 50 çok terminal (VSAT) sağlıyor ve en iyi nasıl kullanabileceğimizi araştırıyoruz.” dedi. Bununla birlikte, kopan fiber optik kabloların geçici onarımlarının önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını söyledi. SpaceX ve Tonga Hükümeti'nden teknik personeller, ekipmanın önümüzdeki haftadan itibaren faaliyete geçmesi için kurulumu üzerinde çalışıyor.

TechXplore’ın haberine göre, volkanik patlama o kadar güçlüydü ki Alaska kadar uzaktan bile duyuldu. Pasifik çevresindeki kıyıları sular altında bırakan bir tsunamiyi tetikledi ve Tonga'nın denizaltı telekomünikasyon kablosunun 80 kilometrelik bir kısmını parçaladı.

Tonga'da 6.2 büyüklüğünde deprem Ada ülkesi Tonga'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tonga'da yaşanan felaket havadan görüntülendi Tonga’da hafta sonu gerçekleşen yanardağ patlamasının ardından tsunami felaketi yaşandı. Havadan çekilen fotoğraflar, Tonga'nın tsunami ve volkanik patlama nedeniyle ağır tahribata uğradığı görülüyor.