Türkiye Gazetesi

Washington Post'un haberine göre, isim vermeyen çalışanlar, iki mağazanın Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na (NLRB) evrak göndermeye hazırlandığını söyledi. Çarpıcı iddia ise, Apple'ın gözetiminden şüphelenen bazı çalışanların Android telefonlara geçtiği.

Apple'ın iOS işletim sisteminin en büyük rakibi olan Google'ın geliştirdiği Android, dünya genelinde en fazla kullanılan işletim sistemi. Apple çalışanlarının Android ile çalışan cihazlara geçmiş olma ihtimali büyük yankı uyandırdı. Şirketin şu anda bu iddiayı araştırdığı söyleniyor.

Geçtiğimiz yıl Apple, benzer birçok haberle gündeme gelmişti. iPhone üreticisi şirket, cinsel taciz, çevresel endişeler ve gözetim iddiasıyla Ashley Gjøvik adlı bir çalışanı işten çıkardı.

Teknoloji devinin, şirket içi gözetim, yıldırma ve yabancılaşma kültürü olduğu ileri sürüldü. Sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan Apple işçileri, "Çalışanlar yakından izleniyor ve verilerimiz gizlilik ve kalite adına depolanıyor.” dedi.

Bununla birlikte, Apple'ın çalışanlarının iPhone'larını gerçekten gözetleyip gözetlemediği belli değil. Eğer gözetleme iddiaları ortaya çıkarsa, ABD’deki düzenleyici kurumlarla başı belaya girer.