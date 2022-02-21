Türkiye Gazetesi

HAVELSAN ve SOFTTECH tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, imza töreni İş Kuleleri'nde gerçekleştirildi. HAVELSAN adına Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekci ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Ali Mantar, SOFTTECH adına Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Gökmenler ve Genel Müdür Murat Ertem ile her iki şirketin yöneticileri törene katıldı.

Şirketler, dijital dönüşüm, veri analitiği ve iş zekası alanlarında ortak çözümler tasarlayacaklarını açıkladı. Bu çözümler, yeni nesil iş yönetim sistemi HAVELSAN KOVAN ürün ailesinde ve HAVELSAN’ın kamu kurumları için yürüttüğü büyük ölçekli açık kaynak dönüşüm projelerinde yer alacak.

HAVELSAN İLE SOFTTECH GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRİYOR

HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Ali Mantar, hem askeri hem de sivil sektöre yönelik tecrübeleri bulunan şirketin kurumsal kaynak yönetimi yazılımı ve açık kaynak yazılımlar alanındaki birikimlerinin altını çizdi.

Mantar, “40 yıllık deneyimimizle bugüne kadar birçok dijital dönüşüm başarısına imza attık. Yakın dönemde geliştirdiğimiz kritik yazılımlarla da kurumlarımızın yerli ve güvenli sistemlere geçiş yapmasını sağladık. HAVELSAN KOVAN da o projelerden biri olacak. Hem kurumsal kaynak yönetimi alanında hem de açık kaynak yazılımlardaki deneyimimizi SOFTTECH'in iş zekası ve veri analitiği alanındaki tecrübeleriyle birleştirerek güzel bir iş birliği sağlayacağımıza inanıyoruz.” dedi.

"DÜNYADAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

SOFTTECH Genel Müdürü Murat Ertem ise, ABD ve Çin'deki ortaklar aracılığıyla dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Murat Ertem, “İnovasyon odağımız, finans yazılımı alanındaki deneyimimizi farklı alanlarda da etkili şekilde büyütmemizi sağlıyor. HAVELSAN ile yaptığımız iş birliğimiz kapsamında ileri teknoloji kullanarak geliştirdiğimiz yeni nesil yazılım geliştirme platformumuz, yapay zeka tabanlı uygulamalarımız, veri analitiği alanlarındaki çalışmalarımız HAVELSAN'ın deneyimi ile birleşecek. İş birliğinin aynı zamanda ülkemizin teknoloji üreten bir ülke olma hedefine katkı sağlayacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

HAVELSAN geliştirdi... İlk komandolar kullanacak Türk savunma sanayisi bünyesinde yazılım tabanlı çözümler sunan HAVELSAN, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Keskin Nişancı Simülatörü geliştirdi.

HAVELSAN, bir metre mesafeden hasta takibi yapabilecek Uluslararası AR-GE Destek Programı EUREKA'nın yazılım inovasyonu alt programı ITEA kapsamında HAVELSAN'ın eWatch (eSaat) Projesi için geliştirdiği algoritmalar, hedeflenen verileri sağlayarak testlerden başarıyla geçti.