Türkiye Gazetesi

Ülkemizde bilgisayar kullanıcılarının büyük çoğunluğu Microsof’un Windows’u veya Apple’ın macOS işletim sistemi ile destekleniyor. Ancak bir diğer ABD merkezli teknoloji devi Google da kendi işletim sistemine sahip; Chrome OS.

Chrome OS üzerine tasarlanan Chromebook bilgisayarlar gün geçtikçe daha çok ülkeye ve kullanıcıya ulaşıyor. Türkiye’de henüz pek tercih edilmese de bilgisayar üreticisi Acer, bu konuda büyük bir adım attı.

ACER DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARIN ÖZELLİKLERİ

Acer, Spin 513 (CP513-1H) ve 314 (CB314-2H) model dizüstü bilgisayarlarını artık Türkiye’de de satışa çıkardı. Peki, bu cihazların özellikleri ve fiyatı ne? Spin 513, Snapdragon 7c işlemciye, 8 GB LPDDR4X SDRAM ve 64 GB depolamaya sahip. Ayrıca bilgisayar, 14 saatlik kullanım ömrüyle dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, 13,3 inç Full HD IPS dokunmatik ekran bulunuyor ve ağırlığı sadece 1,2 kilogram. 360 derecelik menteşesi sayesinde bilgisayar, ters olmak üzere çeşitli şekillerde katlanabiliyor. Fiyatı ise 5 bin 599 TL.

Acer 314 model dizüstü bilgisayara gelecek olursak, MediaTek MT8183 işlemci ile çalışıyor. Ekranı 14 inç 1920×1080 piksel FHD IPS iken, Bluetooth 5.0 ile 802.11ac Wi-Fi desteği bulunuyor. 15 saate kadar pil ömrü sunan bu dizüstü bilgisayarın fiyatı 3 bin 799 TL.

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