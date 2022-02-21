Türkiye Gazetesi

Avrupa merkezli Airbus şirketi yeni bir açıklama yaptı. Şirket, çoğu Emirates Hava Yolları tarafından 2008-2020 yılları arasında kullanılmış ikonik geniş gövdeli A380 MSN13 model uçağa ait 500 parçanın 23-25 Haziran tarihlerinde açık artırmayla satılacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, açık artırma hem çevrim içi ortamda hem de yüz yüze yapılacak. Uçak koltuğu, ekipmanlar, merdivenler, yiyecek arabası, kokpit kaçış halatı gibi birçok eşya ve materyal alıcılarına ulaşacak.

Bunun yanı sıra, satıştan elde edilecek gelirin büyük kısmının Airbus Vakfı ile AIRitage Vakfına bağışlanacağı açıklandı.

COVID-19 pandemisinin dünyada hızla yayıldığı 2020 yılında, Fransa merkezli hava yolu şirketi Air France-KLM, Airbus A380 ve Boeing 747’yi filosundan çıkardı. Şirket, oldukça büyük olan bu uçakların işletme maliyetinin de yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca Katar Hava Yolları da pandemi nedeniyle yolcu sayısının azalmasından ötürü Temmuz 2020’de Airbus 380’lerin uçuşunu durdurdu.

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