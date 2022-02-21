Türkiye Gazetesi

Bilindiği üzere, Apple hiçbir zaman RAM kapasitesini açıklamıyor. Ancak piyasaya sürülen cihazlar incelendiğinde cihazların RAM kapasitesi ortaya çıkıyor. Apple’ın en yeni akıllı telefon serisinde, iPhone 13 ve iPhone 13 mini’nin 4 GB RAM, iPhone 13 Pro ve Pro Max’in ise 6 GB RAM ile çalıştığı belirlendi.

Teknoloji devi, 2022’nin son çeyreğinde piyasaya iPhone 14 serisini sürecek. Merakla beklenen bu akıllı telefonlar hakkında onlarca sızıntı ve söylenti gündeme geliyor. Kore sitesi Naver’de “yeux1122” kullanıcı adına sahip bir teknoloji analisti, iPhone 14 Pro’nun şimdiye kadar bir iPhone'da sunulan en yüksek belleğe, 8 GB RAM'e sahip olacağını ileri sürdü.

Tedarik zinciri kaynaklarından alıntı yapan blog kullanıcısı, ‌iPhone 14 Pro‌'nun bellek bileşenlerinin artık onaylandığını ve seri üretim takviminin hızlanıyor gibi göründüğünü iddia etti.

Hesap daha önce Apple'ın 2021'in ikinci yarısında beşinci nesil iPad mini'ye kıyasla daha geniş ve daha düşük yüksekliğe sahip bir kasaya ve 8.7 inç ekrana sahip yeni bir iPad mini modelini piyasaya sürmeyi planladığını söyledi. Altıncı nesil ‌iPad mini‌ aslında 8,3 inç ekrana sahipken, ekran boyutu iddiası yanlış olsa da, kasa söylentisi ve tanıtım zaman çerçevesi doğru çıktı.

IPHONE 14, GALAXY S22'Yİ GEÇECEK

Haitong International Securities analisti Jeff Pu'nun geçen yılın sonlarında yayınladığı bir rapor da benzer şekilde 6,1 inç "iPhone 14 Pro" ve 6,7 inç "iPhone 14 Pro" Max modellerinin 8 GB bellekle donatılacağını iddia etti.

Pro olmayan ‌iPhone‌ modellerinin belleği genellikle daha düşük olduğu için, 6.1 inç iPhone 14 ve 6.7 inç ‌iPhone 14‌ Max'in 8 GB'tan daha az belleğe sahip olması muhtemel görünüyor.

Bununla birlikte, iPhone 13 her ne kadar Samsung'un kısa süre önce piyasaya sürdüğü Galaxy S22 modellerinden hızlı olsa da, bellek açısından geride kalıyor. Üst segment Galaxy telefonlar 2019’da Galaxy S10'un piyasaya sürülmesinden bu yana 8GB belleğe sahip. Bu nedenle, 8GB RAM, ‌iPhone 14 Pro‌ modellerini Samsung'un en yeni rakip cihazlarında sunulan bellekle aynı seviyeye getirecek.

2022'de iPhone 11 alınır mı? Apple'ın üç yaşındaki iPhone 11 modeli hala alınır mı? Popüler telefonun incelemesini, Türkiye Gazetesi editörlerinden Okan Güleş yaptı. 2022'de iPhone 11 alınır mı? sorusuna da cevap buldu.

Apple, iPhone 14 serisinde sevilen modeli piyasaya sürmeyecek Teknoloji devi Apple, bu yıl iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Büyük ihtimalle yılın son çeyreğinde (sonbaharda) tanıtılacak seride bir eksiklik bulunacak.