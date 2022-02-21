Türkiye Gazetesi

2 milyarı aşkın aktif kullanıcısıyla dünyanın en büyük mesajlaşma platformlarının başında gelen WhatsApp, yeni arayüz tasarımlarını ve özelliklerini test ediyor, geliştiriyor ve nihayetinde kullanıma sunuyor. Teknoloji devi Meta'ya ait şirket, TestFlight beta Programı aracılığıyla yeni bir güncelleme göndererek sürümü 22.5.0.70'e çıkardı. Bu yeni sürüm ile yeni özellikler ve tasarımlar da geliyor.

WhatsApp artık iOS kullanıcıları için sesli aramalarda yeni bir arayüz sunuyor. Mevcut tasarıma kıyasla oldukça dikkat çeken yeni arayüzü ilk olarak test kullanıcıları gördü. WABetaInfo'nun konuya ilişkin haberinde yer verdiği ekran görüntüsü, tasarımın nasıl göründüğünü ortaya koyuyor. Ekran görüntüsünde bir grup konuşması görünmekte.

Önceki sızıntı haberlerinde, benzer bir tasarımın grup görüşmesi dışındaki sesli aramalara da geleceği ifade edilmişti. Yeni arayüzde, konuşan kişi ses dalgaları ile belirgin hale geliyor. Böylece grup görüşmelerinde kimin konuştuğu belli oluyor. Ayrıca konuşmanın arka planındaki duvar kağıdı da dikkat çekiyor. Konuşmaların muhtemelen mevcut duvar kağıdını arka planda yasatacağı tahmin ediliyor.

Özellik, şu anda beta test kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Gelecekteki bir güncellemede tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Ancak bu özelliğin ne zaman herkese açılacağı hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

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