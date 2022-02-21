Türkiye Gazetesi

Pek çok Twitter kullanıcısı, istemediği bir tweet’te kendini etiketlenmiş bulabiliyor. Ardından üst üste bildirim alarak, hiç istemediği sohbetten ötürü bir de rahatsız ediliyor. Ancak Twitter, bir ileti dizisinin parçası olmak istemeyen kullanıcılar için bir kaçış yolunu test ediyor olabilir.

Araştırmacı Jane Manchun Wong, yeni bir "bu sohbeti bırak" özelliğinin belirgin bir ekran görüntüsünü tweetledi. Ekran görüntüsünde göründüğü üzere özellik, bir Twitter görüşmesinden kullanıcı adınızın etiketini kaldırıyor. Ayrıca insanların görüşmede tekrar sizden bahsetmesini ve bu konuda bildirim almanızı engelleyecek.

Bu özellik, bildirimleri kapatan mevcut "bu konuşmayı sessize al" seçeneğinden farklı. İddialara göre, sohbetten ayrılınca kullanıcı adınız, bahsedilen tweet'te düz metin olarak görünecek. Yani '@' ile başlayan kullanıcı adınızın üzerine tıkladıklarında sizin profilinize doğrudan ulaşamayacaklar.

Bununla birlikte, The Verge’ün haberine göre Twitter henüz bu özelliği test edip etmediğini açıklamadı. Ancak sosyal medya şirketinin benzer özellikler üzerinde durduğuna şahit oluyoruz.

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