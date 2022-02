Türkiye Gazetesi

Ömer Temür | İSTANBUL

Oyun sektörü dünyada hızla büyüyor. 3 milyar kişinin oyun oynadığı dünyada sektörün büyüklüğü 176 milyar dolara ulaşmış durumda. Türkiye'de ise toplam 40 milyon oyuncu bulunuyor. Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği e-Spor futbolun tahtını sallıyor. 165 takımın yer aldığı e-Spor’da 8 binden fazla lisanslı oyuncu her yıl ulusal ve uluslararası turnuvalara katılıyor. Diğer yandan sektöre yatırımlar her geçen gün artıyor. Türkiye'nin ilk üç unicorn'un ikisini oyun firmaları oluştururken, son olarak Türk Telekom, GAMEON markasıyla oyun sektörüne giriş yaptı. Türk Telekom, GAMEON ile League of Legends oyuncularına 100 Mbps'ye kadar limitsiz fiber internet, yüksek yükleme (upload) kapasitesi, 200 TL hoş geldin indirimi ve Efsane LOL Paketi ve oyun içi alımlarda geçerli olacak 2000 RP hediyesi sunacak. Kullanıcılar, kampanya ile birlikte tüm şampiyonlardan ve her şampiyon için bir kostüm paketten, ayrıca yüzde 25 XP takviyesinden faydalanacak. GameOn'da Türk Telekom'un dijital oyun platformu Playstore'a özel fırsatlar sunan internet kampanyaları da yer alacak. Yüksek hızlı fiber internet içeren Playstore Kampanyası ile oyuncular Playstore'dan da istedikleri alışverişlerde kullanabilecekleri hediye çekleri kazanacaklar. Bunlara ek olarak oyunculara, oyuncu koltukları, yeme içme kategorisi gibi çok sayıda alanda fırsat ve avantajlar sunulacak.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, GameOn ile oyunseverlerin tüm ihtiyaçlarına cevap vereceklerini belirterek, "Teknoloji ve dijital dönüşüm bilgi birikimimiz ile değer üreten anlayışımızla önümüzdeki dönemde oyun tutkunlarının hayatında daha fazla yer alacağız. Dijital oyun platformumuz Playstore ile bugüne kadar binden fazla popüler PC ve mobil oyunu ve çeşitli oyunların paketlerini dünya ile aynı anda, uygun fiyat ve ödeme seçenekleri ile sunarken, şimdi GameOn ile daha entegre bir platformun kapılarını açıyoruz. Oyunseverlere fiber altyapı gücümüzle yüksek hızlı internet sağlarken, donanım desteği, marka iş birlikleri, oyun içi sürprizler gibi birçok ihtiyaca odaklanan içeriklerle yanlarında oluyoruz" dedi.

e-Spor, 1,5 milyar dolara koşuyor Yeni tip koronavirüs sebebiyle dünyadaki bütün spor organizasyonları dururken bu süreçte e-Spor dünyasında satışlar yüzde 63 arttı.