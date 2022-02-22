Türkiye Gazetesi

Realme tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat günü MWC 2022'de (Mobil Dünya Kongresi) şirket “dünyanın en hızlı akıllı telefon şarjı” olarak tanımladığı cihazını piyasaya sürecek. Şirket, en hızlı ve en verimli şarj teknolojisini getirebilmek için yatırımlar yapmaya devam ettiğini açıkladı.

125W hızlı şarj teknolojisini benimseyen Realme, piyasadaki liderliğini sürdürüyor. Realme, MWC 2022’de dünyanın en hızlı akıllı telefon şarj teknolojisini de piyasaya sürmek için gerekli adımları atacak.

Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresinde ayrıca, GT2 akıllı telefon serisinin küresel tanıtımını da yapacak. GT2 Pro, Avrupa’nın ilk Snapdragon-8 Gen 1 destekli akıllı telefonu olarak tanımlanıyor.

Henüz geçtiğimiz hafta Realme, 9 Pro ve 9 Pro Plus ismini verdiği yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. Realme 9 Pro Plus'ın renk değiştiren dış kaplaması özellikle dikkat çekti. Ancak cihazın donanım özellikleri de arka planda kalmadı.

REALME 9 PRO SERİSİ YENİ TANITILDI

Realme 9 Pro'da 120Hz yenileme hızını destekleyen, 6.6 inç LCD ekran ve Snapdragon 695 yonga setine sahip. Bunun yanı sıra, 65W destekli 4.500 mAh pil ve 6/8 GB RAM-128 GB dahili depolama da bulunuyor. Realme 9 Pro'nun 64 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel makra arka kamera kurulumuna sahip olduğunu belirtelim. Ön kamerası 16 Megapiksel çözünürlüklü.

Realme 9 Pro Plus ise, 90Hz yenileme hızını destekleyen AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 920 işlemci, 8 GB'a kadar RAM ve 266 GB depolamayla piyasaya çıktı. 33W hızlı şarj ve 5.000 mAh pil gücüne sahip cihaz, Android 12 tabanlı Realme UI 3.0 arayüzüyle kullanıcılara sunuldu. Kamera tarafında ise, 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ev 2 Megapiksel makro sensör yer alıyor. Ön kamerası ise 16 Megapiksel.

Realme 9 Pro Plus (6GB+128GB) 370 dolardan, Realme 9 Pro (6GB+128GB) 319 dolardan piyasaya sürüldü.

Realme'den uygun fiyatlı telefon arayanlara taze kan Çin merkezli teknoloji üreticisi Realme, yeni akıllı telefon modelleri 9 Pro ve 9 Pro Plus için tanıtım yaptı. Çevrimiçi küresel tanıtımda iki yeni cihazın özellikleri belli oldu.

Realme 9 Pro serisinin piyasa tarihi ortaya çıktı: Dörtlü kamera dikkat çekti OPPO’nun eski başkan yardımcısı Sky Li tarafından 2018 yılında kurulan Realme, yeni akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye çok yakın. Akıllı telefonların yanı sıra kulaklık, akıllı saat, akılı bileklik, televizyon ve IoT ürünleri geliştiren şirket, Çin merkezli teknoloji devleri arasında yer alıyor. Realme 9 Pro ve 9 Pro+, kısa süre sonra piyasaya çıkacak.