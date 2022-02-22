Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) ve Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde başlatılan HÜRKUŞ projesi, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğiyle gelişiyor. Son olarak HÜRKUŞ HYEU, “Tip Sertifikası” nı aldı.

Sertifika çalışmaları kapsamında ilgili tüm faaliyetlerin tamamlandığını gösteren Tip Sertifikası için toplam 540 uçuş saati, binlerce saat yer ve laboratuvar testleri dahil olmak üzere toplam 1138 adet gereksinim tamamlandı.

Tasarımı kendine ait olan özgün askeri eğitim hava aracı konfigürasyonu için HÜRKUŞ gerekli tüm emniyet doğrulama faaliyetlerini tamamladı. Böylece, ilk defa kendi belgesini yayınlayabilme başarısına ulaştı.

Bu kapsamda, milli aviyonik süit giydirilen yeni konfigürasyona yönelik sertifikasyon kurallarında tanımlanan gereksinimler için ilgili yer ve uçuş testleri tamamlanarak önemli bir kilometre taşı daha aşılmış oldu.

MİLLİ HAVACILIĞA GÜÇ KATACAĞIZ

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Ülkemiz artık kendi sertifikasını uluslararası otoritelerin kabul ettiği kriterlerde yayınlama kabiliyetine erişmiş oldu. Bu kabiliyeti dünyada gerçekleştirebilecek az sayıda ülke arasında yer almaktan mutluyuz. HÜRKUŞ ile başladığımız bu çalışmamızı ilerleyen dönemlerde diğer hava araçlarımız için de gerçekleştirecek olmanın heyecanı içindeyiz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Milli havacılık endüstrimize güç katmayı sürdüreceğiz.” dedi.

HÜRKUŞ’a yerli simülatör HAVELSAN, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kullanılmaya başlayacak yeni nesil eğitim uçağı HÜRKUŞ-B için yerli simülatör üretti.

Ateşli Filoya özel üretilen HÜRKUŞ teslim edilmeyi bekliyor Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından tasarlanan, yerli ve milli imkanlar ile üretilen eğitim uçağı HÜRKUŞ'un HYEU modeli ilk kez görüntülendi. Ateş Filo için özel üretilen eğitim uçağı HÜRKUŞ teslim edileceği günü bekliyor.