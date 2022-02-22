Türkiye Gazetesi

Radyo galaksileri, en az 2,3 milyon ışık yılını aşan genel bir doğrusal uzunluğa sahip radyo gök adalarıdır. Yani bir ucundan diğer ucuna gitmek 2,3 milyon ışık yılı sürer. Düşük yoğunluklu ortamlarda gelişen bu nadir cisimler, genel olarak gökbilimcilerin radyo kaynaklarının oluşumunu ve evrimini incelemesi için önem taşıyor.

Şimdiye kadar, boyutu 10 milyon ışık yılını aşan yalnızca 10, toplamda ise bin kadar GRG tespit edildi. arXiv’de yayımlanan yeni bir çalışmada ise, Hollanda'daki Leiden Üniversitesinden Martijn Oei liderliğindeki bir gökbilimci ekibi, şimdiye kadar gözlemlenen GRG’lerden daha büyük, yeni bir dev radyo galaksisi keşfetti.

Gökbilimciler, merkezi bir bileşene ve iki dış (lob benzeri) bileşene sahip dev bir radyo galaksisi olduğu ortaya çıkan üç bileşenli bir radyo yapısı buldu. Cisme 'GRG Alcyoneus' adını verdiler.

Çalışmaya göre, Alcyoneus’un bir ucundan diğerine gitmek 16 milyon ışık yılı sürüyor. Bunun yanı sıra, Dünya’ya 3 milyar ışık yılı uzaklıktaki radyo galaksisi, Dünyamızın da içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisinden 100 kat daha büyük.

Bilim insanları, bu galaksinin neden bu kadar büyüdüğünü ise henüz bilmiyor. Bu konuda bir yorum veya tahmin yapamayan araştırma ekibi, benzer galaksiler bulmayı umuyor.

Araştırmacılar, galaksi keşiflerinin evrenin oluşumu, kozmik cisimler ve uzay hakkında yeni bilgiler sunacağını düşünüyor.

Hubble o anları görüntüledi: Milyonlarca ışık yılı uzaklıkta üç galaksi çarpıştı NASA, Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen bir görüntüyü yayınladı. 30 yılı aşkın bir süredir uzayda gözlemevi görevi üstlenen araç, üç galaksinin çarpıştığı anı yakaladı.

Galaksimize çok yakın: Kara delik patlaması görüntülendi ​Bilim insanları, Dünya'ya en yakın aktif olarak beslenen süper kütleli bir kara deliği gözlemledi. Kara delik, yaklaşık 12 milyon ışık yılı uzaklıktaki Centaurus A adlı bir galakside yer alıyor.