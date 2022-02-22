Türkiye Gazetesi

Dönemin Başbakanı Tansu Çiller'in, 23 Şubat 1994'te dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'i aramasıyla gerçekleşen Türkiye'deki ilk cep telefonu görüşmesinin üzerinden tam 28 yıl geçti. 1993'ten bu yana geniş bant internet kullanımı hızla arttı. Ayrıca cep telefonlarında ve teknolojilerinde büyük değişiklikler gerçekleşti.

2009 yılında 3G'ye geçen Türkiye, 1 Nisan 2016'da mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıran 4,5G teknolojisine geçmeyi başardı. Tüm dünyanın aynı anda kullanmaya başladığı "mobil internet erişim teknolojisi", her yere kesintisiz iletişim sağlamak için geliştiriliyor. Bu teknolojide ‘hız’ ön plana çıkarken farklı sistemler de dikkat çekmeye başladı.

2008'de 6 milyonu bulan geniş bant internet abone sayısı, 2021’in üçüncü çeyreğinde yaklaşık 74 milyona ulaştı. Bununla birlikte, toplam mobil abone sayısı ise 65 milyon iken, 80 milyonu aştı.

FİBER UZUNLUĞU HER GEÇEN GÜN ARTTI

Kullanıcılara 4,5G’nin sağlıklı şekilde ulaştırılmasını sağlayan toplam fiber uzunluğu 455 bin 219 kilometreye ulaştı. Bir diğer ifadeyle, Türkiye'nin fiber uzunluğu, 40 bin 75 kilometrelik dünyanın çevresini yaklaşık 11 kez dolaşacak kadar genişledi.

4,5G'de veri indirme hızı, 100-150 Mbps'den başlayıp 375 Mpbs civarına çıktı. 2 gigabayt büyüklüğündeki bir video 3G'de 780 saniyede yüklenirken 4,5G'de 54 saniyede indirilebiliyor. Bununla birlikte, frekans, kapsama alanı, baz istasyonu, coğrafi koşullar, şebeke yoğunluğu, cihaz ve internet sitesinin durumu internet hızını etkiliyor. Hızı çok daha fazla artırması beklenen 5G teknolojisinin önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor.

Telefonun hack’lendiği nasıl anlaşılır? Siber saldırganların elektronik cihazları ele geçirmek için kullandığı en yaygın taktikler kötü amaçlı bağlantılar ve ekler içeren kimlik avı ile spam e-Postalardır.

Yerli üretim Redmi Note 10 akıllı telefon satışa çıktı Xiaomi'nin alt markası Redmi'nin kısa süre önce piyasaya sürdüğü Redmi Note 10 (2022) akıllı telefon Türkiye'de raflardaki yerini aldı. Türkiye'de üretilen ve giriş - orta segmentte yer alan akıllı telefonun fiyatı tartışmaya açık görünüyor.