Türkiye Gazetesi

Instagram, 2018'de günlük zaman sınırı belirleme özelliğini tanıttı. Şirket temsilcileri, uygulamada geçirilen zamanın iyi harcanmasını istediklerini söylemişti. Böylece kullanıcılar, uygulamada gezinirken belirledikleri sınırı (örneğin, 10 dakika) aştıklarında hatırlatıcı alıyordu.

Kullanıcılar başlangıçta beş dakika kadar düşük bir zaman sınırı seçebiliyorlardı. Ancak yeni seçenekler ise 30 dakikadan başlıyor ve üç saate kadar çıkıyor.

INSTAGRAM, 30 DAKİKADAN BAŞLATTI

TechCrunch’a bir ekran görüntüsü gönderen kullanıcı, daha önce 10 dakikalık bir günlük sınır koyduğunu belirtiyor. Ancak artık haber akışının üst kısmında, bir uygulama güncellemesi ortaya çıkıyor ve yeni bir günlük sınır belirlemesi isteniyor. Bu güncelleme ilk olarak TechCrunch'ta görülmüş olsa da biz de Instagram ayarlarını inceleyerek bunu teyit ettik. Aşağıdaki ekran görüntüsünde artık Instagram'da günlük zaman sınırının 30 dakikadan başladığı görülüyor.

Kullanıcılar, bildirime tıkladığında bir pencere açılıyor ve kullanıcının isterse mevcut limitini koruyabileceğini söylüyor. Ancak düzenle düğmesine tıkladıklarında en düşük 30 dakikalık bir seçeneğe yönlendiriliyor. Instagram’ın etkinlik sayfasındaki ek bir açılır pencere, 10 dakikalık sınırın artık desteklenmediğini belirtiyor.

Bununla birlikte, güncelleme yapması için birkaç haftadır uygulamadan bildirim aldığını söyleyen kullanıcı, uygulamadan çıkmaya zorlayarak yeni bir sınır seçmekten kaçabildiğini ifade etti.

Ekran görüntüsünden de elde ettiğimiz üzeri şu anda mevcut sınır seçenekleri 30 dakika, 45 dakika, bir saat, iki saat ve üç saat.

META NEDEN DEĞİŞİKLİK YAPTI?

Engadget'in haberine göre, Meta'nın bir diğer sosyal ağı Facebook uygulamasındaki ayarlar daha ayrıntılı. Kullanıcılar, beş dakikalık artış ile herhangi bir zaman sınırını seçebiliyor. İki uygulamada da seçtiği süre sınırına ulaşan kullanıcıların karşısına, görmezden gelebilseler de sınırı aştıklarını bildiren bir bildirim çıkıyor.

Meta, zaman sınırı özelliğini kullanıma sunduğunda nedenini açıkladı. Meta'ya göre, insanların harcadıkları süre üzerinde daha fazla kontrol sağlaması ve sağlıklı çevrimiçi alışkanlıklar elde etmesi için böyle bir sistem geliştirildi. Ayrıca insanların yüz yüze sohbet etmesini teşvik edici olduğunu da belirttiler.

Instagram'ın neden asgari (en az) günlük zaman sınırını artırdığı belli değil. Bununla birlikte, Meta'nın uygulama ailesindeki (Facebook, Instagram ve WhatsApp) kullanıcı büyümesi neredeyse sabit kalırken, Facebook'un günlük aktif kullanıcıları 2021'in son çeyreğinde ilk kez düştü.

Zararlı paylaşımlar için Instagram yeni bir önlem aldı İki milyar kullanıcısı bulunan Instagram, potansiyel olarak zararlı içerikleri daha az görünür hale getirmek için yeni adımlar atıyor. Ayrıca şirket, kullanıcıların raporlama geçmişine dayalı olarak gönderilerin sıralamasını düşürecek.

Instagram, tüm videolara 'remiksle' özelliğini getirdi Popüler sosyal medya platformu Instagram, TikTok benzeri videolar oluşturmak için artık Reels’e gerek olmayacağını gösterdi. Sosyal medya şirketi, tüm videolar için remiks özelliğini kullanıma sundu.