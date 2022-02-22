Türkiye Gazetesi

Teknoloji şirketlerinin verilerimizi toplayarak reklamverenler ile paylaştığını neredeyse herkes biliyor. Özellikle sosyal medya platformları, üyelik oluştururken bize uzun bir kullanıcı sözleşmesi sunuyor ve genellikle bunu okumadan onaylıyoruz. Ancak şirketler, bizim verilerimizi bizim rızamızı alarak üçüncü taraf şirketlerle paylaşmaktan çekinmiyor.

Google, Android cihazlarında bunu yıllardır yapıyor ve kullanıcılardan topladığı reklam verilerini geliştiricilere veriyor. Teknoloji devi, Android cihazlar için ''daha özel reklamcılık çözümleri'' sunmak üzere ''Android Privacy Sandbox'' isimli bir özelliği başlatacağını duyurdu. Bu özellik, kullanıcının uygulamalar arası reklam verilerini paylaşmasının önüne geçecek. Tek tuşla kapatmak da mümkün olacak.

ANDROID KULLANICILARI İÇİN YENİ ÖNLEM

Android cihazlarında şu anda ''reklam kimliği'' bulunuyor. Bu reklam kimliği, Android kullanıcılarının reklam dosyasını toplayıp, geliştiricilerin daha doğru reklamlar sunması için reklamverenlerle paylaşıyor. Ancak bu süreçte kullanıcı gizliliğini sızdıran riskler de mevcut. Bazı kötü amaçlı uygulamalar hassas bilgilere erişerek, kullanıcıların gerçek kimliğini yönetebilir.

Google, bu tür risklerin önüne geçmek için Android Privacy Sandbox’u tanıttı. Bu gizlilik dostu reklam özelliği, kullanıcı verilerinin üçüncü taraflarla paylaşımını engelleyecek ve uygulamalar arası tanımlayıcının da önüne geçecek.

Bununla birlikte, Android kullanıcılarının reklam kimliğini manuel olarak silmesi de mümkün. Google, reklam kimliğini sıfırlamaya yönelik de bir ayar getirmişti. Böylece kullanıcılar, reklam kimliğini silerek bu olayların yaşanmasını engelleyebiliyor.

Android 12 işletim sistemi desteğine sahip cihazlarda sırasıyla, Ayarlar > Gizlilik > Reklamcılık > Reklam Kimliğini Sil butonlarına basarak, Google'ın sizi takip etmesini engelleyebilirsiniz.

Ayrıca Android 12 çalışmasa da daha düşük işletim sistemine sahip kullanıcılar da benzer bir yöntemi uygulayabilir. Ancak yine de eski sürümlere sahip kullanıcıların, reklam engelleme özelliğini kapatması şu anlık mümkün görünmüyor.

Google, milyonlarca Android kullanıcısının verilerine sahip çıktı Google, Android telefonlarda ve diğer cihazlarda reklam izlemeyi kısıtlayacağını açıkladı. Ayrıca Apple’ı örnek alarak, kullanıcıların gizliliğini güçlendirmek için önlemleri artıracağını belirtti.

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