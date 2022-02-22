Türkiye Gazetesi

Space.com’un haberine göre, Samanyolu Galaksisinin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A, saatte bir parlayıp sönmesi nedeniyle kolaylıkla görüntülenemiyor. Ancak bilim insanları, bu kara deliği bir şekilde görüntüleminin yollarını arıyor.

James Webb Uzay Teleskobu araştırmacıları, 2019'da bir kara deliği ilk kez görüntülemeyi başaran ve dünyaya konuşlu 8 radyo teleskobundan oluşan Olay Ufku Teleskobu (EHT) araştırmacılarıyla iş birliği yapıyor. Ekip, Sagittarius A isimli süper kütleli kara deliği görüntüleme çalışmasına başlayacak.

WEBB TELESKOBU İÇİN PLAN HAZIR

Gökbilimciler, süper kütleli kara delik M87'den daha yakın olmasına rağmen yanıp sönen yapısı nedeniyle Sagittarius A'nın görüntülenmesinin oldukça zor olduğunu belirtti. Ancak Webb'in kara delik bölgesi ışıdığında aldığı kızıl ötesi görüntülerle EHT ekibine katkı sağlayacağını da sözlerine eklediler.

Açıklamada, James Webb'in, dağınık ışıkların engellemesiyle karşılaşmadan önce iki kızıl ötesi dalga boyuyla Sagittarius A'yı görüntüleyebileceği ifade edildi. İki teleskoptan elde edilen verilerle ekip, söz konusu kara delikte ışımalara neyin yol açtığına dair daha fazla bilgi sağlayabilecek.

Fiziksel olarak bir kara deliğin varlığı 1971'de keşfedilmiş, 2019'da M87 süper kütleli kara deliğin fotoğrafı çekilmişti.

Süper kütleli kara delik keşfedildi Avrupa Güney Gözlemevi’nden (ESO), kozmik toz bulutunun ardından süper kütleli kara delik keşfedildiğini duyurdu.

Galaksimize çok yakın: Kara delik patlaması görüntülendi ​Bilim insanları, Dünya'ya en yakın aktif olarak beslenen süper kütleli bir kara deliği gözlemledi. Kara delik, yaklaşık 12 milyon ışık yılı uzaklıktaki Centaurus A adlı bir galakside yer alıyor.