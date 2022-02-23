Türkiye Gazetesi

Apple, cüzdanının, anahtarlarını ve hatta evcil hayvanını kaybetmekten endişe edenler için AirTag isimli bir cihazı piyasaya sürmüştü. Bu takip cihazı, bir eşyaya veya evcil bir hayvanın tasmasına, kıyafetine takılabiliyor. Böylece kayıp durumunda yerini tespit etmek oldukça kolaylaşıyor.

Geçtiğimiz aylarda, Apple’ın AirTag cihazının kötüye kullanıldığına ilişkin haberler peş peşe geldi. Özellikle kadınlar bu cihaz aracılığıyla takip edildiklerini açıkladı. Ardından Apple, Şubat ayının başlarında, aksesuarın casusluk önleme özelliklerini güçlendirmeyi amaçlayan bir değişiklik ve güncelleme listesi duyurdu. O sırada Apple, özelliklerin gelecekteki bir yazılım güncellemesinde geleceğini belirtti.

IOS 15.4 BETA 4 GELDİ

Teknoloji devi, yaklaşan iOS 15.4 güncellemesinin dördüncü beta sürümünü de yayınladı. İlk raporlara göre, Apple söz verdiği takip önleme özelliklerini bu betada başlattı. AirTag için gelen özelliğe değinecek olursak, AirTag veya başka bir Find My-bağlantılı öğenin izinsiz olarak birini izlemek için kullanılmasının bir suç olduğuna dair uyarı gösteriyor.

Kurulum ekranında, "Bu öğeyi Ağımı Bul'u kullanarak bulabilirsiniz. Bu öğeyi insanların rızası olmadan takip etmek için kullanmak dünyanın birçok bölgesinde suçtur. Bu öğe, mağdurlar tarafından tespit edilmek ve kolluk kuvvetlerinin mal sahibi hakkında tanımlayıcı bilgi talep etmesini sağlamak için tasarlanmıştır." ifadesi geçiyor.

Şirket, üçüncü betayı ise bir hafta önce geliştiricilere sunmuştu. iOS 15.4 beta 4'ü geliştiricilere ve genel beta test kullanıcılarına artık açık. Apple ayrıca iPadOS 15.4'ün yeni bir beta sürümünü de yayınladı.

APPLE, IOS 15.4'Ü MARTTA YAYINLAYACAK

Önümüzdeki haftalarda tüm iOS 15 kullanıcılarına sunulması beklenen iOS 15.4 ile gelecek özellikler de merak ediliyor. iPhone ve iPad kullanıcıları için çok çeşitli yeni özellikler yer alacak. iPhone kullanıcıları için artık maske takarken Face ID ile telefon kilidini doğrudan açmak mümkün olacak.

iPadOS 15.4 ise merakla beklenen Evrensel Kontrol özelliğiyle gelecek. Ayrıca aralarından seçim yapabileceğiniz 30'dan fazla yeni emoji, iCloud Anahtar Zinciri'ndeki değişiklikler ve daha fazlası da bulunacak.

iOS 15.4'ün Mart ayının ortalarında piyasaya sürüleceğini tahmin ediyoruz. Bununla birlikte, 8 Mart’ta Apple’ın sanal bir etkinlik düzenleyeceği haberleri de geliyor. Yani Apple bu tarihte yeni işletim sistemi güncellemesini tanıtabilir ve kısa süre sonra yayınlayabilir.

iPhone 14 için yeni iddia: Galaxy S22 ile durumu eşitleyecek ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu yıl piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 14 modellerinde önemli bir yükseltme yapacak. İddialara göre, iPhone 14 Pro modellerinin RAM kapasitesi önceki modellerden daha yüksek olacak.

Apple, iPhone 14 serisinde sevilen modeli piyasaya sürmeyecek Teknoloji devi Apple, bu yıl iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Büyük ihtimalle yılın son çeyreğinde (sonbaharda) tanıtılacak seride bir eksiklik bulunacak.