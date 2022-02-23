Türkiye Gazetesi

Manisa İl Müftülüğü tarafından 3’üncü Vaaz ve İrşad Çalıştayı düzenlendi ve çalıştayın en dikkat çekici konularından biri ‘Dijital Dünya’ idi. Çalıştayda, Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Yayınlar Daire Başkanı Lokman Arslan ve Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Dağ konuşma yaptı.

Metaverse’den yapay zekaya kadar birçok konunun masaya yatırıldığı çalıştayın 10 maddelik sonuç bildirgesi dikkat çekti. Bildirgeyi, Manisa İl Müftü Yardımcısı Sevinç Tepekaya ve Manisa İl Vaizi Osman Turgut Dilek okudu.

Bildirgede, “Metaverse’e karşı durup korkunç, kötü tesir oluşturmasına imkân vermektense onunla ilgili hazırlık yapıp intibak sağlamak, o mecrada hızlı yer edinme, mecrayı iyi yönde işlevsel kullanma amacıyla ön hazırlık yapmak gerekmektedir.” şeklinde bir açıklama yapılarak metaverse’e vurgu yapıldı.

SOSYAL MEDYA BİRİMİ KURACAKLAR

Sosyal medyanın gücüne vurgu yapan Sevinç Tepekaya, insanların doğru dini bilgilere ulaşabilmesi için sosyal medya birimi oluşturulacağını belirtti. Devamında ise, yapay zeka ve robotlardan söz ederek, “Ayrıca yapay zekanın insan bedenine çok yakın robotlara entegre edildiğinde aile kurumunun ciddi zararlar görebileceği öngörülmektedir. Bu durumda insanlar çeşitli sorunlar yaşadıkları ve beklentilerine tam olarak cevap alamadıkları insan eşler yerine her bakımdan mükemmel görünen robot eşler tercih edebileceklerdir. Hatta robot çocuklara sahip olmak da tercih sebebi olabilecektir." dedi.

Bu noktada, çalıştayın sonuç bildirgesinde çeşitli evlat edinme süreçlerinin tehlikelerinden de bahsettiler. Bildirgede, "Neslinin devam etmesini isteyenlerin taşıyıcı annelik, sperm bankası, evlat edinme gibi kurumları kullanarak çocuk sahibi olması ve robot eşli ailelerin yaygınlaşması ihtimal dahilindedir. Bu bakımdan geleceğin dijital dünyasının neler getirebileceğini öngörüp hazırlıklı olmak önem arz etmektedir.” ifadesi yer aldı.

METAVERSE İYİ YÖNDE KULLANILABİLİR

Sevinç Tepekaya, çalıştayın 10’uncu ve son maddesinde ise metaverse konusundaki adımları açıkladı. Tepekaya, “Gerçek ve sanalın bir bilim kurgu vizyonunda birleştiği ve insanların farklı cihazlar arasında hareket etmesine ve sanal bir ortamda iletişim kurmasına izin verdiği dijital bir dünya olan metaverse beraberinde birçok problemi getirmektedir. Metaverse’e karşı durup korkunç, kötü tesir oluşturmasına imkân vermektense onunla ilgili hazırlık yapıp intibak sağlamak, o mecrada hızlı yer edinme, mecrayı iyi yönde işlevsel kullanma amacıyla ön hazırlık yapmak gerekmektedir. Her ne kadar günümüzde teknoloji belirli güçler tarafından üretilmekte olsa da teknolojilerin, birilerinin elinde tek versiyon olacak şeklinde düşünmek bir yanılgıdan ibarettir. Bu sebeple mevcudu en iyi şekilde değerlendirip daha iyisini yapmaya çalışmak gerekmektedir.” dedi.

Turkcell, Metaverse’de mağaza açacak Sanal evrene ilgi hızla artarken, birçok şirket Metaverse’de hizmet sunmak için girişimlerini sürdürüyor. Turkcell de Metaverse’de ilk mağazasını açmak için çalışmalara başladı.

Türk mühendislerin geliştirdiği metaverse projesi 'Metapotamians' tanıtıldı Türk mühendislerin geliştirdiği, BTCBAM'ın finansal çözüm iş ortağı olduğu ve Gamerpear'in iş birliği ile hayata geçirilen Metapotamians projesi kullanıcılarına sanal parsel alımı ile birlikte NFT alıp satabilecekleri bir NFT market deneyimi sunacak.