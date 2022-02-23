Türkiye Gazetesi

Bilimsel yayınlar yapan Nature'ın haberine göre, Ukraynalı bilim insanları uzun süredir Rusya ile ülkeleri arasındaki askeri gerginliğin araştırmalarda ilerleme kaybına yol açacağından korkuyor. Elbette, yalnızca araştırmacıların bilimsel çalışmaları engellenmeyecek, aynı zamanda istila onların yaşamları üzerinde de çok gerçek bir tehdit oluşturuyor.

Kiev'deki Matematik Enstitüsünden matematikçi Irina Yegorchenko, “Şu anda sıcak bir yerde oturuyorum ve internet var. Yarın durumun böyle olup olmayacağını bilmiyorum.” diyerek korkusunu dile getirdi.

UKRAYNA İÇİN BİLİMSEL KAYIP

Futurism’in haberine göre, Ukraynalı araştırmacıların korkusu yersiz değil. Rusya 2014 yılında Kırım'ı ilhak ettiğinde, daha önce Ukrayna Ulusal Bilimler Akademisi tarafından işletilen kurumları devralmıştı. Ukraynalı ve Rus bilim insanları arasındaki işbirliği kopunca, bu da çeşitli disiplinlerde araştırma ve bilimsel ilerleme kaybına neden oldu.

Daha yakın zamanlardaki askeri gerilim, Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerindeki 18 üniversitenin yer değiştirmesine ve birçok bilim insanı ve araştırmacıyı evlerinden ve laboratuvarlarından çıkarmaya zorladı.

Yegorchenko, “Genel olarak, Rus gerilimi Ukrayna'da kaos oluşturmayı ve ekonomik duruma zarar vermeyi amaçlıyor. Araştırma için daha az fonumuz olacağını, daha az seyahat fırsatına sahip olacağımızı ve Ukrayna'da konferans şansımızı yitireceğimizi biliyoruz” dedi.

Birçok Ukraynalı bilim insanı belgeler, giysiler, ilaçlar, savunma araçları ve yiyecekler barındıran acil durum çantaları hazırladı. Röportaj veren araştırmacılar, önlemler almaya çalıştıklarını ancak endişe duyduklarını, muhtemel bir savaşın bilimsel araştırmalarda büyük kayıplara yol açacağını söyledi.

Kanada’dan Ukrayna’ya ikinci askeri yardım Kanada’dan, Ukrayna'ya giden askeri yardımın ulaştığı açıklandı.

Erdoğan açıkladı: Rusya'dan da vazgeçemeyiz, Ukrayna'dan da Afrika turunu tamamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "'Ukrayna’dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. ‘Rusya’dan vazgeç’ deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var." dedi.