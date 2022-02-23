Türkiye Gazetesi

iQOO tarafından duyurulan yeni akıllı telefonlar, önceki iQOO cihazları gibi oyuncu telefonlarına benzemiyor. Bununla birlikte, oyuncu telefonlarında olduğu gibi yine performans odaklı telefonlar.

iQOO 9 Pro modelinin özelliklerinden başlayacak olursak, Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye, 12 GB'a kadar RAM'e ve 4.700 mAh pile sahip. Ekran tarafında 6.78 inç 1440p 120Hz OLED panel bulunuyor. Kamera sistemi ise diğer Vivo amiral gemileri gibi 50 Megapiksel ultra geniş, 16 megapiksel portre kamera ve gimbal tarzı sabitleme kullanan 50 Megapiksel ana sensör içeriyor. Kablolu olarak 120W veya 50W'a kadar kablosuz şarj desteği de sunuyor.

Pro olmayan iQOO 9 model akıllı telefonun farklılıkları arasında Snapdragon 888 Plus işlemci, 4.350 mAh pil ve 6.56 inç 1080p 120Hz OLED ekran yer alıyor. Daha küçük kamera çıkıntısı, 48 Megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş ve 13 megapiksel portre kamera barındırıyor. Aynı şekilde 120W kablolu hızlı şarjı var ancak kablosuz seçeneği yok.

Hem iQOO 9 hem de 9 Pro, Android 12 tabanlı Vivo'nun Funtouch OS 12 arayüzü ile kutusundan çıkıyor. Hindistan'da iQOO 9 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu 870 dolar iken, 12GB/256GB için istenen fiyat 940 dolar. iQOO 9 modelinin 8GB/128GB versiyonu 580 dolar, 12GB/256GB fiyatı 630 dolar. Telefonlar 2 Mart'tan itibaren satışa sunulacak.

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