Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri, neredeyse tüm elektronik cihazlarda ve otomobillerde kullanılan çiplerin üretimi başta olmak üzere teknoloji üretiminde dünyanın lideri. Her ne kadar son 10 yılda Çinli teknoloji firmaları hızla büyüse de ABD bu alandaki koltuğunu henüz kaptırmış değil.

Peki, teknolojik cihazların, donanımların ve yazılımların büyük çoğunluğuna sahip olan ABD, Rusya’ya karşı nasıl bir koz kullanabilir? Küçücük çipler, Rusya’ya geri adım attırabilir mi?

ABD, ÇİP ÜRETİMİNDE LİDER

Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz yıllarda ABD, Çinli Huawei şirketine ambargo uygulayarak şirketi adeta bir uçurumun kenarına itmişti. Özellikle Uzak Doğu’da yükselen teknoloji devlerini yalnız bırakma konusunda başarılı olan ABD için yeni hedef Rusya olabilir.

Eğer ABD, teknoloji alanında Rusya’yı zor durumda bırakmak isterse ilk işi çip satışını durdurmak olacaktır. Zira yarı iletken yongalar, elektronik ve otomobil üretiminde hayati önem taşıyor. Öyle ki çipler, teknolojik bir cihazın “beyni” olarak tanımlanıyor.

ABD, tıpkı Çinli Huawei’ye yaptığı gibi Rusya’ya yarı iletken çip satışını yasaklayabilir ve ABD’li şirketlerin Rusya merkezli şirketlerle ortaklık yapmasını engelleyebilir. İşte böyle bir kısıtlama ve yaptırım kararı, Rusya’nın elektronik, otomobil, telekomünikasyon ve denizcilik alanlarındaki faaliyetlerini aksatacaktır.

Bununla birlikte, ABD, Rusya’ya karşı alacağı kısıtlama ve yaptırım kararlarını bu hafta açıklayacak. Ancak hükümet, tüketicilerin yaptırımdan olumsuz etkilenmesini istemiyor.

Rusya’nın ambargolara karşı gizli silahı belli oldu: Beş yıl boyunca yetecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece yaptığı açıklamalarda Ukrayna’nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Sabah saatlerinde Rusya askerleri Ukrayna’ya girerken, patlama sesleri art arda geldi. Rus askerlerinin Ukrayna’ya girmesiyle dünya liderlerinden tepki yağmaya başladı. Birçok ülke Rusya’ya yönelik ambargo ve yaptırım kararı aldığını açıkladı. Peki alınan bu yaptırım kararları Rusya’nın geri çekilmesini sağlar mı? Rusya’nın bu yaptırımlara karşı ise yeni bir ekonomik modelleme yaptığı belirtildi. Yapılan modellemeye göre Rus Merkez Bankası'nın kasasındaki parayla 60 ay sıkıntı çekilmeyeceği ifade ediliyor.

AB'den Rusya'ya saldırı tepkisi: En ağır yaptırımı uygulayacağız Rusya’nın dün gece Danbass bölgesine başlattığı askeri operasyonun ardından dünyadan tepkiler peş peşe gelirken Avrupa Birliği’nden de açıklama geldi. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, “Bugüne kadar uyguladığımız en sert yaptırım olacak” açıklamasında bulundu.