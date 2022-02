Türkiye Gazetesi

Yenilikçi teknolojilerle geliştirilen OPPO Find X5 akıllı telefon modelleri, önemli birçok özellikle piyasaya çıkıyor. Bunlar arasında, gece görüntü almaya yardımcı olan Nöral İşlem Birimi bulunuyor.

Işığın düşük olduğu ortamlarda akıllı telefonlar ile çekim yapmak büyük bir zorluk olduğundan birçok anı ya yakalanamıyor ya da düşük kalitede kaydediliyor. OPPO, gece çekimlerinin ayrıntılarını gün yüzüne çıkaran özel görüntüleme NPU teknolojisi MariSilicon X'i geliştirdi. 6 nanometrelik bir işlemciyle geliştirilen MariSilicon X, günümüzün en güçlü yapay zeka bilgi işlem gücünü sağlamanın yanı sıra OPPO Araştırma Enstitüsü tarafından tasarlanan ileri düzey yapay zeka destekli gürültü azaltma (AINR) algoritmasını da sunuyor. Bu da daha ince ayrıntıları, cilt tonunu ve renk doğruluğunu korurken parazitleri her karede piksel boyutunda algılayıp azaltıyor.

TASARIM VE KAMERA İLE ÖNE ÇIKTI

Ayrıca geniş ve ultra geniş açılı kameraların her ikisi de Sony'nin gelişmiş 50 Megapiksel IMX766 amiral gemisi sensörlerine sahip. Özel algoritmaları bir araya getiren geniş açılı kamera, Beş Eksenli Otomatik Görüntü Sabitleme (OIS) sistemi barındırıyor. Algoritmalar, el titremesine karşı koymak, gürültüyü azaltmak ve sahneleri keskinleştirmek için her kullanımda gelişiyor ve bunun sonucunda her zaman bir öncekinden daha iyi fotoğraf çekimleri ve daha net videolar sağlanıyor.

Find X5 Pro, sadece ama oldukça şık bir tasarımla kullanıcıların karşısına çıktı. Akıllı telefonun ultra-sert gerçek seramikten üretilen kasası, inceliğini yansıtan Seramik Beyazı ve Parlak Siyah renk seçeneklerinde sunuldu. Seramik arka panel, cam panellerden iki kat daha güçlü ve ısı dağıtımında iki kat daha iyi. IP68 Sertifikasına sahip Find X5 Pro, su ve toza karşı da dayanıklı.

OPPO FIND X5 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

6,7 inçlik ultra net kavisli AMOLED ekranlı, WQHD+ çözünürlüğe ve yüzde 100 P3 renk gamına sahip Find X5 Pro'nun 10 bit ekranı, 1 milyardan fazla renk görüntüleyerek yumuşak ton ve renk geçişleri sağlıyor.

Donanım tarafında ise, Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyle çalıştığını belirtelim. Son olarak, OPPO Find X5’in Google'ın Android 12 işletim sistemi üzerine inşa edilen OPPO'nun ColorOS 12.1 arayüzü ile çıktığını söyleyelim. 5000 mAh çift hücreli büyük pile sahip cihaz, 80W SUPERVOOC şarj ve 30W AIRVOOC kablosuz şarj desteği de sunuyor.

80W SUPERVOOC Hızlı Şarj teknolojisiyle desteklenen Find X5 Pro, yalnızca 12 dakikada sıfıra yakın bir değerden yüzde 50'ye kadar şarj oluyor. OPPO 50W AIRVOOC cihazıyla kablosuz olarak yalnızca 47 dakikada yüzde 100'e kadar doluluk sağlıyor.

OPPO Küresel Pazarlama Başkanı William Liu, “Find X serisini estetik ve sunduğu yetenekler açısından yepyeni bir seviyeye yükselten Find X5 serisi, tasarım, görüntüleme, pil teknolojisi ve performans açısından mobil deneyimin sınırlarını yeniden belirliyor. Bu seri, Find X3 serisini tüketiciler ve eleştirmenlerin favorisi haline getiren DNA üzerine inşa edildi." dedi.

