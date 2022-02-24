Türkiye Gazetesi

Meta, dünya nüfusunun yüzde 20'sinin mevcut çeviri araçlarının kapsadığı dilleri konuşmadığını ve yeterince temsil edilmeyen dillerin yapay zeka sistemlerini eğitmek için gerekli yazılı depolara sahip olmadığını açıkladı.

Meta'nın araştırma ekibi blog yazısında, "İngilizce, Mandarin (Çince) veya İspanyolca gibi dilleri bilen insanlar için, günümüzün uygulamaları ve web araçları, ihtiyaç duyduğumuz çeviri teknolojisini zaten sağlıyor. Ancak bu dilleri konuşmayan milyarlarca insan dışarıda bırakılıyor ve internetteki bilgilerin çoğuna kolayca erişemiyor veya çevrim içi dünyanın çoğuna kendi dillerinde bağlanamıyor.” şeklinde konuyu açıkladı.

META, DİL ÇEVİRİSİ İÇİN İKİ SİSTEM GELİŞTİRİYOR

Günümüzün makine çevirisi (MT) sistemleri hızla gelişiyor ancak kısıtlı kaynağa sahip dilleri ve standart bir yazı sistemi olmayan dilleri çevirmede yeterince iyi değil. Meta’nın planı ise iki aşamadan oluşuyor; “No Language Left Behind” (Hiçbir Dil Arkada Bırakılmadı) sistemi, yeterli yazılı kaynak olmayan dilleri çevirecek.

Şirket ayrıca “Evrensel Konuşma Tercümanı”nın, konuşmayı önce yazıya geçirmeden doğrudan konuşmaya çevirebilmesi için de geliştirmeler yapıyor. Meta'nın piyasaya sürmeyi planladığı "AI Babelfish" sistemi ise, anında çeviri yaparak insanların arasındaki konuşma kısıtlamalarını ortadan kaldırmaya yönelik olacak.

Eğer Meta'nın dil çevirisi sistemi devreye girerse bu insanların iletişiminde büyük bir adım olacak. Şu anda mevcut çeviri sistemleri her dili çeviremiyor ve yanlış çevirileri de göz ardı edilecek gibi değil.

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