Türkiye Gazetesi

Oyun meraklıları 24-28 Şubat günleri arasında Assassin’s Creed Valhalla oyununu Ubisoft platformu üzerinden ücretsiz oynayabilecek. Bununla birlikte, Ubisoft’tan oyuncuları üzecek bir açıklama geldi. Ücretsiz iken oynanan bu oyuna, 29 Şubat gününden itibaren ücret ödeyerek devam edilebilecek.

Bilindiği üzere, Epic Games platformu GTA 5 gibi kısa süreliğine ücretsiz olarak sunduğu oyunların ücretli olduktan sonra da kullanıcıların kütüphanelerinde bulunmasına izin veriyordu. Ancak Ubisoft buna izin vermiyor.

HEM PC HEM KONSOLLARDA ÜCRETSİZ

Assassin's Creed serisinin son üyesi Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft Montreal tarafından geliştirildi. 10 Kasım 2020’de kullanıcılara sunulan oyun, hem bilgisayarlarda hem de konsollarda ücretsiz oynanabilecek.

İşte Assassin's Creed Valhalla oynayabilmek için yapmanız gerekenler;

Bağlantıya tıklayarak Ubisoft’un ‘Bedava Haftasonu’ isimli sayfasını ziyaret edin,

tıklayarak Ubisoft’un ‘Bedava Haftasonu’ isimli sayfasını ziyaret edin, Oyunu oynamak istediğiniz platformu seçin,

PC için Ubisoft Connect hesabınıza giriş yapın,

Konsol için uygun platformu seçin.

PC’de oynamak için Ubisoft Connect indirmeniz gerekiyor.

Oyun, 24 Şubat 12.00 - 28 Şubat 22.00 tarihleri arasında ücretsiz olarak sunuluyor. Bu arada, kampanya bittikten sonra oyundaki ilerlemeniz kaybolmayacak ancak devam etmek için oyunu ücretli olarak edinmeniz gerekiyor.

Epic Games, en büyük rakibi Steam'e gözdağı verdi: Rekora koşuyor Video oyun şirketi Epic Games, kullanıcı sayısını açıklayarak rekora koştuğunu herkese gösterdi. Son verilere göre dünyanın en popüler oyun şirketlerinden Epic Games’in 500 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor.

Oyuncu telefonlarına taze kan: iQOO 9 Pro tanıtıldı Vivo'nun oyun odaklı alt markası iQOO, Hindistan'da piyasaya sürülecek en yeni amiral gemisi telefonlarını tanıttı. iQOO 9 ve 9 Pro isimli telefonların özellikle tasarımı dikkat çekti.