Türkiye Gazetesi

Facebook ve Twitter tarafından yapılan açıklamalarda, Ukrayna’daki kullanıcıların hesaplarının manipüle edilme riskinin yüksek olduğu ifade edildi. Rusya'nın yıllardır dezenformasyon yaymak için kullandığı bir taktik olduğunu göz önünde bulunduran ABD’li sosyal medya şirketleri, kullanıcılara öneriler veriyor.

Twitter'ın kurumsal hesabından ve Facebook'un tehdit istihbaratı direktöründen gelen öneriler, hesabınızın saldırıya uğraması durumunda ne yapacağınızdan güvenlik endişeleri nedeniyle önceden bir hesabı kapatmaya kadar uzanıyor.

PROFİL KİLİTLEME NASIL YAPILIR?

Perşembe günü Ukrayna'daki insanları hesaplarını kilitlemeye teşki eden Twitter, Rusya’nın ismini doğrudan anmadı ama manipülasyondan kaçınma ve bunun nasıl yapılacağına dair çeşitli yöntemleri listeledi.

Twitter, "Hesabınızı ve dijital bilgilerinizi nasıl kontrol edeceğiniz" konusunda ipuçları ve kılavuzlar sunarak, öncelikle kullanıcılara kendilerini güvensiz hissettiklerinde hesaplarını devre dışı bırakmalarını söyledi. Ardından bir akıllı telefonda konum izlemenin nasıl tamamen devre dışı bırakılacağını açıkladı. İpuçlarını İngilizce, Ukraynaca ve Rusça olarak yayınladı.

Birkaç saat sonra, Meta'nın tehdit istihbaratı direktörü David Agranovich, Twitter'daki açıklamasında Ukrayna'daki kullanıcıların hesaplarını korumaları için ek özellikler getirdiklerini söyledi.

Ukrayna dilinde yazan Agranovich, bölgedeki herhangi bir kullanıcının profilini hızlıca kilitleyebilmesi için tek tıklamalı bir araç sunduklarını belirtti. Şirket daha önce Afganistan’daki kullanıcılar için de profil kilitlemeyi getirmişti.

Profil kilitleme özelliği Türkiye'de de birçok kullanıcı için kullanımda. Bunu yapmak için öncelikle profilinizdeki adınızın altında bulunan "..." simgesine tıklayın. Ardından "Profili Kilitle"ye basın ve son olarak "Tamam"a tıklayın.

Dezenformasyonu (yanlış bilgi) inceleyen Cyabra'ya göre, Twitter ve Facebook'taki yanlış bilgi miktarı geçen hafta istikrarlı bir şekilde arttı. 14 Şubat'tan bu yana Twitter'da Ukrayna'ya ilişkin olumsuzluk içeren paylaşımlar yüzde 11 bin arttı. Ayrıca son iki hafta içinde Facebook ve Twitter'da Ukrayna ile ilgili tüm içeriklerin yüzde 56'sının botlar veya kukla hesaplar gibi "gerçek olmayan profiller" tarafından oluşturulduğunu tespit etti.

Facebook'un ana şirketi Meta, tüm dilleri çevirecek bir sistem yapıyor Facebook'un ana şirketi Meta, makine öğrenimi ve yapay zekaya (AI) odaklanan bir etkinlik sırasında, AI tabanlı bir evrensel dil çevirisi için planlarını duyurdu. CEO Mark Zuckerberg, “Herhangi biriyle herhangi bir dilde iletişim kurma becerisi bu, insanların sonsuza kadar hayalini kurduğu bir süper güç” dedi.

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