Türkiye Gazetesi

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar devam ederken Ukrayna’nın farklı bölgelerinde yüzlerce Türkiye vatandaşı havayollarının Rusya tarafından hasar alması nedeniyle mahsur kaldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki Türk vatandaşlarına irtibat numaralarını paylaşarak ulaşmaya çalışırken üç büyük GSM operatörü de duyuru yaptı.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, Ukrayna'daki Türklere ücretsiz konuşma, internet ve SMS sundu. Üç şirketin de açıklaması benzerken, Türk Telekom’un Twitter üzerinden yaptığı duyuru şu şekilde idi:

“Ukrayna’da bulunan müşterilerimizin acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ücretsiz dakika, SMS ve internet tanımlanacaktır. Bu ülkede bulunan vatandaşlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının yönlendirmelerine uymalarını tavsiye ederiz.”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’daki Türk vatandaşlarının ülkemize getirilmesine yönelik çalışmaların tamamlandığını söyledi. Ancak Çavuşoğlu, hava sahasının kapalı olması nedeniyle beklediklerini ifade etti. Vatandaşların Romanya, Polonya ve Moldova’ya kara yoluyla geçebilmesi halinde bu ülkelerin Türkiye vatandaşlarından vize, PCR testi ve aşı sertifikası istemeyeceğini de belirtti.

Twitter ve Facebook, Ukraynalılara 'profil kilitleme' çağrısı yaptı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik adımlarından sonra sosyal medya devleri de yeni hamleler yapmaya başladı. Facebook ve Twitter, Ukrayna’daki kullanıcıların profillerini kilitlemesini önerdi.

ABD açıkladı: Rus ordusu Ukrayna topraklarına 160'tan fazla füze fırlattı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırıları devam ederken, ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir üst düzey yetkilisinden önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Rusya’nın şu ana kadar Ukrayna’ya 160’tan fazla füze fırlattığını ve kuzeyden ülkeye giren Rus güçlerinin Kiev’e daha da yaklaştığını belirtti.